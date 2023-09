Nymburk znovu nemusí být šampion, tuší šéf Děčína. I Válečníci chtějí titul

I Válečníci stojí frontu na trofej pro mistra, v minulé sezoně jim utekla až v grandiózním finále s Opavou. „Ani loni jsme nevěděli, co se bude dít, najednou ta šance byla veliká. Možná největší. Nikdy titul takhle blízko nebyl. A nevím, jestli ještě někdy bude. Doufáme, že ano. Nechceme to stavět tak, že není naděje na titul. V Národní basketbalové lize jsou asi silnější týmy, ale my budeme ti, kteří se budou chtít o zlato poprat,“ nevolí Houser alibistické fráze.

Upozorňuje ovšem: „Cílem musí být boj o medaile, ale první metou je skupina A1 a co nejlepší postavení před play off, abychom měli co největší výhodu domácího prostředí. V minulé vyřazovací části se to ukázalo jako důležité.“

Podle Housera bude liga opět vyrovnaná a nymburský kolos ani tentokrát nebude jediným kandidátem na prvenství jako dvě dekády předtím. Slavil osmnáct triumfů v řadě.

„Může se opakovat, že skončí bez titulu. Tým postavil trošku jinak než v posledních letech. Můj pocit je, že začíná od základů. Nemyslím si, že liga je nalajnovaná jako v minulosti,“ těší děčínského funkcionáře. „Všechny týmy začaly větřit a věřit, že Nymburk dokážou porazit. I když loni skončil třetí, dlouho bude pro ostatní lovnou zvěří a atraktivním soupeřem, kterého chce každý porazit.“

V Děčíně se prý Nymburk na posily neptal. „Které hráče jsme udržet chtěli a mohli si je rozpočtově dovolit, ty jsme udrželi. Jinak je pravda, že Nymburk hodně lovil v českých vodách, což dříve nebývalo zvykem. I to je možná známka toho, že přemýšlí trochu jinak. Bral hráče bez kontraktu,“ připomíná Houser. „Kdyby za námi přišel, že chce Matěje Svobodu, reprezentanta pod smlouvou, my si může říct jakoukoli částku. Pro nás je klíčový hráč, takže si ani nemyslím, že bychom se domluvili.“

Strhující minulá sezona strhla i fanoušky, hlediště se plnila jako nikdy předtím. V děčínské Maroldovce dosáhli na průměrnou návštěvu 1 050 fanoušků, play off bylo vyprodané kompletně, což znamená dvanáct stovek diváků v Armex Sportcentru. Podle generálního manažera klub utržil nejvíc v historii na vstupném, blížilo se to deseti procentům rozpočtu. Zájem přes léto neodezněl, naopak. Letos Válečníci prodali skoro o 150 permanentek víc než loni, konkrétně 450.

Generální manažer děčínského basketbalového klubu Lukáš Houser.

„V návštěvnosti se odrazilo právě to, že Nymburk to neměl jasně dané. Narvané haly byly úžasné. Mít tak velkou jako v Opavě, taky bychom ji vyprodali. Což jsme dokázali už dřív, když jsme naplnili zimák na finále s Nymburkem,“ připomněl Houser rok 2015 a basketbalovou mánii, díky které padl divácký rekord v play off. Tehdy v ochozech burácelo 4 850 fanoušků.

„I teď měli lidi po basketu hlad a liga po dlouhé době nabídla správné vyvrcholení. Možná, když bude Nymburk zase ve finále, lidi přijdou i tak. Cítí, že už není tak dominantní.“

Obhájce Opavu považuje Houser za jednoho z největších favoritů na titul. „Dokázala udržet tým, dokonce ho posílit, sama avizovala, že navýšila rozpočet. Podle mě je horkým kandidátem na zlato,“ tipuje Houser.

Děčín působí v české lize nepřetržitě 31 let, loňská sezona s ligovým stříbrem a pohárovým zlatem byla dosud jeho nejúspěšnější v historii. „O obhajobu poháru se pokusíme, i když letos to bude u příležitosti sta let basketbalu Česko-slovenský pohár. Vnímám to jako oživení.“

Válečníci udrželi opory AJ Waltona, nejužitečnějšího hráče loňské ligy, kapitána Tomáše Pomikálka, reprezentanta Matěje Svobodu či odchovance Filipa Kroutila. K sousedům do Ústí nad Labem se přesunul hvězdný Američan Ty Nichols, pryč jsou Igor Josipovič či Tomáš Jansa. Nově naverbovali Michaela Cubbageho z USA, Tadeáše Slowiaka nebo Maksima Šturanoviče.