Stříbrné slzy. Ale jsem hrdý, říká šéf Děčína po finálové prohře

„Ale na tým jsem hrdý. Už po třetím zápase, který jsme v Děčíně vyhráli, jsem jen stál a tleskal s otevřenou pusou. To samé ve čtvrtek. Přestal jsem být nervózní, jen jsem se smál a užíval si to. Bylo něco neskutečného, co kluci předváděli. Po zápase samozřejmě bylo velké zklamání, ale i to ke sportu patří,“ říká šéf Děčína Lukáš Houser.

Bolí ještě finálová porážka?

Hned ráno byla moje první myšlenka, jak to bylo blízko... Ale mohl vyhrát jen jeden.

Objevily se v šatně slzy?

Byly hned na hřišti, naši hráči tomu dali všechno, hrozně chtěli. A pak se emoce uvolní po tak dlouhé a náročné sezoně.

I opavští fanoušci skandovali při ceremoniálu Děčín! To se jen tak nevidí.

Myslel jsem si, že se to stane po takové sérii. A jsem přesvědčený, že kdyby to bylo obráceně, to samé udělají naši fanoušci.

Kam zařadíte tuhle stříbrnou medaili, už pátou děčínskou?

Vždy ta poslední medaile je nejcennější, letos jsme navíc vyhráli pohár, takže celkově je sezona nejúspěšnější v naší historii. Navíc jsme poprvé vyhráli zápas ve finále, byť jen jeden. Je to další krok a musíme se snažit, abychom se v budoucnu o titul poprali. Příště třeba zvládneme i poslední krok.

Jakub Slavík (vlevo) z Opavy sleduje pronikajícího Ty Nicholse z Děčína.

Jak by série s Opavou vypadala, kdyby mohli hrát zranění tahouni Walton a Pomikálek?

Někdo může říct, že jsme se bez nich semkli, ale ono to má více rovin. Dokázali bychom udržet na hřišti větší kvalitu po delší dobu, měli bychom víc sil i třeba více faulů. Prostě jsme přišli o dva klíčové hráče, takže nám chyběli. Ale to samozřejmě ke sportu patří.

Jaké detaily rozhodly, že zlato urvala Opava?

Po našich zraněních samozřejmě širší rotace a možná i trošku štěstí, které v takto vyrovnaných zápasech taky rozhoduje.

Může se taková šance opakovat?

Kluci teď dostanou zasloužené volno, ale my jako vedení budeme dělat všechno pro to, aby se zlatá šance opakovala co nejdřív. Věřím tomu, že přijde.

Zůstane tým pohromadě, udržíte hvězdu Nicholse?

To je ještě předčasné, samozřejmě Ty Nichols je ve fázi kariéry, kdy by chtěl zkusit vyšší level. A pokud se mu to povede, budeme mu to jen přát a budeme hrdí, že jsme to byli my, kteří ho nakopli do Evropy. Ale i tak jednáme, dostane od nás nabídku. Nerozhodne se v řádech dnů či týdnů, s jeho agentem budou hledat nějakou pozici, kterou si za své výkony zaslouží. Nichols je v nejlepších letech a po skvělé sezoně. S ostatními, kterým končí smlouva, to začneme teď také řešit. Určitě tým nebude úplně stejný, ale budeme dělat všechno, aby zůstal co nejvíc pohromadě.

Jakub Šiřina (vlevo) z Opavy přihrává kolem děčínského dua Ty Nichols (0) a Jordan Bruner.

Máte za sebou nejlepší sezonu v historii klubu i přes relativně skromné podmínky. Co vás dovedlo k úspěchu?

Chemie, šatna, to vám řekne každý, kdo vyhrává. Je to trochu klišé, ale bez toho to prostě nejde. Neměli jsme žádné větší problémy s týmem, až na finále se nám docela vyhýbala zranění. A další velká věc, to je trenér Tomáš Grepl, který po hráčích šlapal od začátku do konce. Spousta lidí si o něm myslí své a nemají ho rádi, ale odvedl ohromný kus práce a velká část zásluh patří jemu. Nepolevil ani na vteřinu!

Může vám úspěch pomoct k lepšímu rozpočtu?

Mám dlouholetou zkušenost, že to není úplně zásadní věc. Ale sedneme si s vedením klubu a budeme řešit, aby to mělo co nejlepší dopad i na ekonomiku klubu.