Nymburk otestuje britského basketbalového reprezentanta Adamua

„Je to mladý a hladový hráč s potenciálem na mezinárodní basketbal, dobrý v obraně a atleticky vybavený na nájezdy do koše. Přijal naši výzvu dokázat, že na to má, a my se ho pokusíme zapracovat do našeho systému,“ řekl kouč Francesco Tabellini, jehož tým čeká také Evropský pohár FIBA.

V britské reprezentaci debutoval Adamu, který má zkušenosti i z americké univerzity, v únoru a zahrál si v kvalifikaci mistrovství světa. Proti českým basketbalistům může nastoupit v zápasech o postup na evropský šampionát v roce 2025.