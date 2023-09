Děčínská děkovačka v kině. Film o vicemistrech má grády a jitří emoce

„Už když hráči přicházeli jako jedni z posledních ze zákulisí do hlediště, lidé jim tleskali, což bylo roztomilé. Po představení následovaly standing ovations, po besedě klasická děkovačka s hráči, jakou známe po vítězných zápasech. Diváci si o ni řekli, bylo to unikátní,“ vylíčil sportovní manažer vicemistrů Jakub Důra atmosféru v Kině Sněžník.

Dokument vznikl během jarního, nečekaně strhujícího play off. Jedinečnost získalo tím, že po dvou dekádách se rozdrobila dominance Nymburka. Děčín jako vítěz poháru se probil až do finále, z grandiózní bitvy s Opavou odešel poražen.

„Loňská sezona byla výjimečná, play off fantastické z pohledu našeho i celé ligy. Byť s koncem, který je pro nás pořád bolavý. Šance na titul byla mimořádná, takže i v kině to rozjitřovalo emoce. Dodalo to filmu krásné grády,“ vnímal Důra.

Film natočil Ladis Zeman, který je už zkušeným tvůrcem. Vyráběl třeba dokumenty s cyklistou Ondřejem Cinkem na Tour de France či s motokrosařem Liborem Podmolem mladším o jeho prvním Dakaru. A protože jeho pětiletý syn hraje za Válečníky basketbal a on sám se jako kluk s oranžovou mičudou taky proháněl, při návštěvě jednoho zápasu mu bliklo hlavou, že filmově ztvární i jejich pouť za medailí.

„Nejprve jsme začali měsíčními vlogy z dění v play off. Po čtvrtfinále s Ostravou jsem si ale řekl, že máme tolik skvělého materiálu, že by byla škoda to vypustil ven jen jako krátké desetiminutové video. Napadlo mě dát tomu řád a připravit větší dokument,“ přiblížil Zeman pro portál Národní basketbalové ligy, jak všechno začalo.

Trailer na dokument o BK Armex Děčín v play off:

Dokument à la Netflix je moderní svým zpracováním, tedy kamerou, střihem, hudbou. Nesoustředí se jen na hru, nosné jsou hlavně příběhy Válečníků. Své místo má i „flákanec“ děčínské hvězdy Ty Nicholse do obličeje pardubického lídra Tomáše Vyorala Vyorala po jednom zápase vyhrocené semifinálové série.

„Klub mě pustil všude, viděli, že se v tom prostředí umím pohybovat, nejsem otravnej a trenéři ani hráči se mnou nemají práci navíc,“ prozradil Zeman. „Snažím se být nenápadný, kamera není nijak obří a vždycky si zalezu někam do rohu, takže kluci se chovali přirozeně a nic nehrají, což mám rád.“

Páteční slavnostní premiéru vyprodaly téměř čtyři stovky diváků. Před ní se křtilo DVD, zavěšené na obroučce. Součástí bylo i plexisklo, na které se podepsali představitelé města či kraje, sponzorů i klubu a autor. V sobotu se promítalo dvakrát, jednou bylo skoro plno.

„Film byl hodně silný, to šlo cítit ze všech. I díky vhledu kamery, která byla strašně blízko týmu. Vznikl unikátní dokument, v českém basketbalovém i sportovním prostředí vážně výjimečný,“ míní Důra.

Vytleskaný tvůrce už začal točit další díl, který bude mapovat celou sezonu. První dokument nabídl ve spolupráci s klubem děčínským školám k dopolednímu promítání. A jedná s televizními stanicemi o jeho odvysílání.