Waltonovo vyloučení zabrzdilo Děčín, Federální pohár opět vyhrála Opava

„Byly tam trochu větší emoce, než by bylo zdravé, prostě nějaké staré křivdy,“ uvedl opavský kouč Petr Czudek po zápase. „V prvním poločase to byl dobrý basketbal. Děčín střílel s obrovskou úspěšností, Walton střílel úžasně. Ten incident to pak trochu pokazil, ale možná je to lepší teď v přípravě a má to náboj,“ dodal.

K Waltonovi se přidali Matěj Svoboda s 18 body a nová posila Maksim Šturanovič, který dal 17 bodů. V dresu Opavy si připsal 16 bodů reprezentant Šimon Puršl, jenž přišel v létě z Brna. O bod méně dal Filip Zbránek.

„Třikrát jsme vyhráli, ale je to zatím jen příprava. My těžíme z toho, že jsme dlouho spolu a tím pádem máme před jinými týmy, které se teprve sehrávají, náskok,“ řekl po dalším úspěchu Opavy ve Federálním poháru trenér Petr Czudek na klubovém webu.

Nejužitečnějším hráčem Final Four byl vyhlášen devětatřicetiletý opavský veterán Luděk Jurečka, jenž ve finále proměnil čtyři z osmi trojek a dal 14 bodů. „Potěšilo to. Nejsem nejmladší a každou takovou trofej si musím užívat, může být poslední,“ uvedl.

Třetí místo obsadily Levice po výhře nad Komárnem 83:71.