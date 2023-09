Opavský kouč Czudek chce dávat prostor českým hráčům. I kvůli reprezentaci

Obhájci titulu půjdou do nadcházející sezony po 15 letech bez zahraničních posil, když nepočítáme Slováky, které mívají v kádru pravidelně.

Ale už žádný Američan, žádný Švéd, žádný Srb, žádný Makedonec...

„V minulých letech jsme cizinci doplňovali tým, protože tady hráč, jakého bychom potřebovali, nebyl,“ řekl opavský trenér a sportovní manažer Petr Czudek. „Pro mě je důležité dávat čas, energii a peníze do českých hráčů, dávat jim prostor.“

Podle Czudka je to důležité i vzhledem k reprezentaci.

„Letos nás čeká Liga mistrů a moje vize je, aby si takovou soutěž zkusili čeští basketbalisté,“ podotkl. „Nymburk ji hrál pravidelně už dříve, a pak z toho byli Hrubanové, Bohačíci, Peterkové, generace, která nabyté zkušenosti přenesla do národního týmu.“

To se podle Petra Czudka českému basketbalu vrátilo v podobě účasti na mistrovství světa a olympijských hrách.

„Naše reprezentace není tak široká, aby obstála, když pár lidí vypadne, těžko se nahrazují,“ upozornil Czudek. „Není to jako ve Francii, kde, pokud přijdou o pět hráčů, mají dalších deset a nic se neděje. Pro tamější basketbalisty je pořád velký problém dostat se do vybrané reprezentační dvanáctky. Stejné to je u Srbů. Když jim, jako nyní na mistrovství světa, vypadne Jokič, jsou schopni dál vyhrávat.“

Opavský kapitán a rozehrávač Jakub Šiřina je přesvědčený, že sázka na české basketbalisty je správná.

„Tak je to v klubu nastavené už dlouho,“ připomněl. „Pokud tady nějací cizinci byli, tak nejvýše dva. Někdy to jinak nejde a zástupce klubu k tomu donutily okolnosti. Letos se povedlo podepsat Šimona Puršla, což je kvalitní pivot, který má díky reprezentaci zkušenosti i s evropským basketem, takže tentokrát nikdo ze zahraničí nebyl potřeba.“

Opavští basketbalisté se radují po titulu.

Minulou sezonu Opavští rozjeli s americkými pivoty Dylanem Carlem a Dontayem Bassettem, který ale vzhledem ke zranění brzy skončil. Carl ale nijak nevyčníval.

Rok před tím zaujal švédský pivot Mattias Markusson, který byl mimořádnou posilou. S ním byl v kádru americký křídelník Keenan Gumbs.

Před nimi byl v Opavě osm let makedonský rozehrávač Milutin Dukanovič.

A třeba v sezoně 2012 až 2013 měli Opavští na soupisce Američany Calvina Cagea a Martina Phillipa. Leč kdo si na ně ještě vzpomene? Vydrželi v mužstvu velice krátce.

Cizinci mívají většinou vyšší platy než tuzemští basketbalisté, což podle Czudka není fér, pokud nejde opravdu o mimořádné hráče.

„Na druhou stranu ne o všem rozhodují peníze. Přece jenom, když dám klukům o padesát procent lepší plat, tak nebudou hrát o padesát procent lépe,“ uvedl Czudek.

Před touto sezonou Opavu posílil pouze Šimon Puršl z Brna.

„Potřebovali jsme dominantního pivota. A chtěli jsme Čecha, jichž moc není,“ zdůraznil Czudek. „Věřím, že Šimon bude mít po letech v Brně novou výzvu a zapadne do kolektivu. Na hřišti mu pomůžeme a budeme silnější než loni.“

Puršl je navíc reprezentant.

„Byl bych moc rád, aby jich u nás bylo víc a víc, aby v širším kádru národního týmu byli se zkušenostmi z Ligy mistrů tři čtyři kluci z Opavy,“ uzavřel Czudek.