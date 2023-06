Ten titul je plný příběhů, radoval se kouč opavských mistrů Czudek

Petr Czudek během minulých šesti sezon dovedl opavský tým do finále národní ligy popáté. Leč poprvé proti němu nestál Nymburk, ale Děčín.

„Říkali jsme si, že bychom mohli uspět, a to nás hrozně svazovalo. Bylo potřeba kluky trochu uvolnit,“ řekl kouč. „A viděli jste dnešní čtvrtý zápas. I když hostům chyběli důležití hráči (Walton a Pomikálek – pozn. red.), bylo to nesmírně náročné. Ale je tu vítězství. Úžasná atmosféra. Lidi jsou skvělí. A k tomu hala, která má dvacet let, je mistrovská, což jsem si vždycky přál.“

Připomněl předchůdce nynějších tahounů basketbalového klubu pány Figalu, Cagaše, Němce a Klimta.

„Pak přišel v devadesátkách Jarda Dostál, dal tady do toho prachy a získali jsme čtyři tituly. Stavěla se hala. Vzal to Láďa Schreiber, který ji dokončil. Sestoupili jsme. Postoupili. Je to úžasný příběh a jsem rád, že jsem u něho mohl být.“

Dodal, že těch příběhů je v opavské cestě za titulem spousta.

„Vrátil se Martin Gniadek. Pro titul...“ připomněl pivota, který původně po minulé sezoně ukončil, ale během té nynější opět do mužstva naskočil a patřil k oporám. „Přišli noví hráči, kteří chtěli načerpat zkušenost, takovou tu chemii.“

Mistrovské oslavy opavského kouče Petra Czudka.

A neuvěřitelné je, že Opavští dokráčeli k titulu ze sedmého místa po dlouhodobé části ligy. To se dosud nikomu nepodařilo.

„Ta sezona nebyla dobrá,“ připustil Petr Czudek. „Sedmé místo není úplně ideální pro vstup do play off. Ale předkolem se Slavií, ten poslední zápas, jsem cítil, ne že vyhrajeme titul, ale že jsme se trochu chytli a můžeme sezonu trochu zachránit, zdramatizovat. Najednou jsme porazili Brno, Nymburk a Děčín – druhého, prvního a třetího po dlouhodobé části. Titul je zaslouženě u nás.“

Petr Czudek před minulou sezonou říkal, že Opavě nikdo nebrání, aby měla rozpočet jako Nymburk a mohla mu konkurovat. Nyní však Opavští ukázali, že to jde i ve skromnějších podmínkách.

„Ano, ale kluci se musejí vyždímat. A musíme rozpočet naplnit s pomocí města, kraje a lidí. Nikdo přece nikomu nebrání, aby měl tolik peněz jako Nymburk,“ upozornil Czudek.

Basketbalisté Opavy se radují z mistrovského titulu.

Cení si i toho, že triumfem v lize si mužstvo vybojovalo účast v základní skupině Ligy mistrů.

„Chci ji hrát i kvůli klukům, aby se posouvali. Jen tak může mít český basket další kvalitní hráče. Jen přes Evropu se můžeme posunout dál, jak hráči, tak já jako trenér, my jako klub. Nechci znevažovat naši ligu, to v žádném případě, ale je dobré podívat se, jak dělají basket jinde, postavit se proti super hráčům. To nám může jen pomoci.“

Jenže aby v Lize mistrů obstáli, budou muset Opavané tým posílit.

„Samozřejmě,“ potvrdil Czudek, který je i sportovním ředitelem klubu. „Sedneme si, zanalyzujeme si tu sezonu, a ta analýza bude dlouhá, protože jsme nehráli dobře. Paradoxně, i když jsme nehráli nejlépe, chodilo na naše zápasy čím dál tím více lidé. Sport děláme pro to, aby lidi měli emoce, aby měli radost. Tu jsem jim ne vždy dali. Ale teď to je úžasný moment v mém životě.“