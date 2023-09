Větší rozpočet i silnější kádr. Z Opavy chce Czudek značku síly Nymburka

Je v klubu poznat, že euforie z nečekaného titulu přetrvává?

Náš příběh zanechal dojem nejen v Opavě. Když jsem objížděl Čechy, tak mě zastavovali lidi třeba v Chlumu u Třeboně a gratulovali nám. Že jsme vyhráli, ale i shodili dlouhodobého mistra. Když je vítěz v podstatě předem daný, tak soutěž nikoho nezajímá. Neříkám, že za to může Nymburk, za to můžeme my ostatní. A jsem rád, že se nám z NBL zase podařilo udělat atraktivní ligu. Je tu Nymburk, Opava, Děčín, ale teď před startem sezony je těžké predikovat, kdo bude v play off nebo ve finále.

Kam budete mířit vy?

Už jsme zažili, že jsme vyhráli Český pohár, chtěli ho obhájit a nepostoupili jsme ani mezi nejlepší čtyři. Loni jsme sice zvítězili, ale sezona od nás nebyla dominantní, šli jsme přes předkolo. Ale play off samozřejmě bylo úžasné. Díky našim fanouškům a tomu, že kluci jsou dlouho pospolu, play off umí a ostatní soupeři byli schůdní. Ten obrovský úspěch se nám podařil hlavně díky tomu, že Nymburk byl hratelnější než obvykle. Teď víme, že obhájit titul bude velmi těžké.

Právě Nymburk totiž touží po pomstě za to, že jste mu přerušili sérii 18 triumfů v řadě. Posílil třeba o Jaromíra Bohačíka.

Určitě se bude chtít vrátit na cestu dominance. A silní budou i ostatní jako Děčín, Pardubice nebo Brno, přičemž bych mohl pokračovat… Dalších pět šest týmů vidí, že mohou vyhrát nejen Český pohár, ale teď už i ligu. O to bude soutěž zajímavější – hladových týmů je daleko víc.

Před začátkem ligy, do které vstoupíte v sobotu v Ostravě, jste ovládli Federální pohár. Jste připraveni?

Myslím, že jsme silnější než loni, i když jsme kádr moc neobměnili a chceme budovat na tom, co fungovalo. Ale přišli Šimon Puršl a Adam Pecháček, takže budeme mít větší kvalitu pod košem. Chceme je do našeho systému – jak v obraně, tak útoku – co nejrychleji dostat. To mám asi jednodušší proti kolegům, kteří mají nové týmy. A příprava vždy ukáže pozitivní i negativní věci.

Které jsou pozitivní?

Že máme v rotaci opravdu dvanáct hráčů, kteří jsou schopní hrát. To je obrovská síla. Na druhou stranu chce hrát každý a na hřišti může být jen pět lidí. Teď bude záležet, v jakém složení budeme minuty trávit, nebo jak budou někteří skousávat, když nebudou hrát. Ale s tím si snad umíme poradit, navíc budeme hrát víc soutěží a dvakrát v týdnu.

Na druhou stranu je kádr o rok starší.

Ano, proto taky bude hodně záležet, jestli budeme zdraví a v jakých formacích budeme schopni nastoupit. Když budeme v pořádku, budeme hodně nepříjemný tým.

Cítíte, že se vyšší věk na mužstvu projevuje?

Ano. Snažíme se ho okysličit, asi jsme nejstarší tým v lize. Jenže třeba Luďkovi Jurečkovi (39letý křídelník), který má pořád nějakou stabilní výkonnost, je těžké říct: „Končíš.“ Dokud mladší kluci neukážou, že jsou lepší, tak bych jim takhle foukat do plachet nechtěl. U nás máme kromě Slováka Kuby Mokráně českou cestu. A byl bych rád, kdyby se naši kluci stali pevnými kameny národního týmu. Liga mistrů by jim měla pomoct, aby si jich všimnul trenér. Potom by Kuba Slavík, Šimon Puršl, Adam Pecháček nebo Radek Farský mohli nakouknout do reprezentace.

Českou cestu razíte náhodou, nebo jde o vytyčený směr?

Vždycky říkám, že je to taky kvůli mé špatné angličtině. Ale i když pak ti čeští hráči, kteří něco vyhrají, něco stojí, tak pořád budu svůj čas, energii a peníze raději dávat do nich než do těch, co přijdou a odejdou. Samozřejmě bych byl rád, kdybychom byli taková značka jako Nymburk, kam přijdou fakt skvělí hráči, kteří potom odejdou třeba do Španělska nebo dokonce do NBA. Ale my zatím taková značka nejsme.

Zato vás zdobí fantastičtí fanoušci, doma jste vždy nepříjemní.

Jsme, ale zase když se zeptáte soupeřů, tak řeknou, že naše výborná atmosféra je vyhecuje k daleko lepšímu výkonu, než kdyby na tribunách nikdo nebyl.

V Lize mistrů máte jaké ambice?

Chtěli bychom si zahrát o postup, který by znamenal úspěch. První ze skupiny postupuje rovnou, druhý a třetí jde do kříže o play off. Tam bychom se chtěli dostat, ale pořád jsme outsider.

Projevil se zisk titulu na zájmu sponzorů o Opavu?

Ano, sponzoři vědí, že děláme dobré jméno, takže máme více peněz než loni. V áčku i celkově, zvyšovali jsme nějaký peníz i trenérům mládeže. Vzhledem k tomu, že rostou náklady a vše se zdražuje, jsem rád, že se rozpočet podařilo naplnit.

Opavští basketbalisté se radují po titulu.

Prozradíte jeho výši?

Celý klub má třicet milionů korun, ale to není jen na áčko. Skoro milion jde do škol, pak na trenéry... Do hráčů jde osm milionů s tím, že kdyby vyhráli vše, co mohou, tak by si mohli odčerpat až jedenáct milionů.

Finále NBL se v nadcházejícím ročníku bude hrát na čtyři vítězné zápasy místo tří. Čekáte větší bitvu?

Tým, který postoupí do finále, musí mít dostatečný počet zdravých hráčů. První a druhá série jsou hodně těžké a finálová, ještě když bude mít o jeden duel víc, basketu jen prospěje. A i týmy se na to musí připravit. Že pokud chtějí pozvednout pohár, musí mít kvalitu i na lavičce.