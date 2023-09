Titul patří do Nymburka, máme mladé divočáky, hlásí navrátilec Bohačík

„Je poznat, že letos je motivace na úplně jiném levelu, než bývala roky zpátky. Všichni cítí, že titul patří do Nymburka. Od prvního dne je viditelné, že máme tento cíl před sebou a budeme se ho snažit naplnit,“ prohlásil 31letý křídelník s vynikající střelbou z dálky na pondělní tiskové konferenci právě k příležitosti blížícího se startu NBL.

Takže v Nymburce nic jiného než první místo neberete?

Dá se to tak říct. Nymburk, který já znám, o titul vždycky hrát bude. Takže pokud bychom ho nezískali, tak to určitě neúspěch bude.

Jaký Jaromír Bohačík se vrátil po třech letech v zahraničí?

Rozhodně jsem zkušenější, asi jsem toho prožil víc než někteří ostatní kluci. Snažím se s nimi i víc komunikovat, protože si myslím, že občas vím, jak by hra měla vypadat. Otázka je, jak to berou oni. (smích) Každopádně ty tři roky mě rozhodně změnily a uvidíme, jestli v dobrém, nebo ve zlém.

Co říkáte na velké změny v kádru Nymburka?

Máme novou krev. David (Šváb, tiskový mluvčí) mi říkal, že jsem nejstarší hráč. Máme teď tým mladých divočáků, podle toho vypadají i tréninky. Čeští kluci zůstali, přišel jeden nový, a to Spencer (Svejcar), který zapadl úplně okamžitě a bude pro nás velkou pomocí. A tým se doplnil o mladší cizince. Možná nemají tolik zkušeností, jaké měli cizinci v Nymburce v dřívějších letech, ale jsou velmi talentovaní. A hlavně velmi hladoví. Myslím, že tým je poskládaný dobře. Na sezonu se opravdu těším.

Dokážete vystihnout přednosti vašich Američanů?

Náš rozehrávač Ty (Gordon) je velice dynamický typ hráče a výborný střelec. Rád hraje pro tým, umí ho zorganizovat, ale od přírody je skórer. V obraně má dostatečně dobré nohy, takže může dělat problémy i tam. Suk (Sukhmail Mathon) je extrémně pracovitý hráč, má výborný cit na doskok. Thomas (Bell) hraje na pozici čtyři a atleticky je velmi dobře vybavený. Myslím, že ho ještě musíme dostat do konceptu evropské hry, ale bude velmi dobrou oporou.

Naopak v prvním domácím zápase se bude loučit klubová legenda Petr Benda, který ve 41 letech končí kariéru.

Nevím, jestli se na to vůbec těším. Péťa je prostě Nymburk. Patří na palubovku. Samozřejmě jsme všichni tušili, že jednou skončit musí, že i když se to nezdá, tak i on je jen člověk. Rozlučka bude velice emotivní.

Jak na vás působí nový trenér Francesco Tabellini, který v minulé sezoně vedl USK Praha?

Vyžaduje odlišný basketbal, než jaký jsem kdy hrál. Doufám, že budu schopný jeho požadavky naplňovat. Rád hraje velmi rychle, s agresivní obranou, i podle toho máme tým poskládaný.

Čekáte v nadcházejícím ročníku NBL těsné souboje více týmů?

To je dobrá otázka. Myslím, že na ni budeme znát odpověď nejdříve po základní části. Já trochu doufám, že se liga nevyrovnala a my budeme předvádět úplně jiný basketbal než loni.

Jak budou podle vás silní mistři z Opavy?

Víme, že většina jejich kádru zůstala pohromadě, k tomu přidali dva velké a kvalitní kluky Šimona (Puršla) a Adama (Pecháčka). Samozřejmě jsem slyšel, že jádro týmu už má nějaký věk, loni se během základní části dokonce říkalo, že jsou za zenitem, ale oni zase všem škarohlídům ukázali, že to není pravda. Jsou mistrem ligy, ale jak se říká: „Na vrcholu fouká nejvíc.“ Tak uvidíme, jak to budou zvládat.

Mrzelo vás, že jste kvůli zdravotním problémům vynechal léto s reprezentací?

Určitě. Po konci sezony v Bambergu jsem fungoval s tím, že se k národnímu týmu připojím, ale měl jsem trable se záněty, které se daly řešit jen dlouhodobým klidem. I když jsem byl vyléčený, neměl jsem dostatek času na přípravu, abych byl schopný začít s repre. Věřil jsem, že to stihnu, ale myslím, že odříct bylo rozumné.

Na začátku příštího roku startuje kvalifikace o EuroBasket 2025. Chuť reprezentovat stále máte?

Rozhodně. Ač jsem v Nymburce nejstarší, v basketbale mám před sebou ještě spoustu let. Zatím není na pořadu dne přemýšlet o tom, jestli budu reprezentovat, nebo ne. Myslím, že mám pořád jasno.