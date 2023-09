Opavský basketbal fandy táhne, prodej permanentek byl rekordní

Po dvaceti letech basketbalisté Opavy letos získali mistrovský titul. Dvacet let jim slouží moderní hala. A podruhé v historii se představí v Lize mistrů. To vše se odrazilo na zvýšeném zájmu fanoušků o celosezonní vstupenky. Ty si před sezonou koupilo 1 456 diváků. „Je to o dvě stě jedenáct více než před rokem,“ uvedl ředitel opavského klubu a předseda představenstva Radim Vysocký.