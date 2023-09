Basketbalovou Opavu čeká boj o obhajobu titulu, zpět na vrchol by chtěl Nymburk

„Basketbal se snaží bojovat o diváka a loňská sezona toho byla příkladem. Měli jsme plné haly, vypjatá utkání a byla to krásná podívaná, na kterou chceme navázat,“ uvedl předseda Asociace ligových klubů Tomáš Kotrč.

Formát soutěže je převážně beze změn. Po 22 kolech základní části přijde nadstavbová skupina A1 pro osm nejlepších a A2 pro zbývající čtyři celky. První šestice týmů z A1 si zajistí postup do play off, sedmý a osmý celek se utkají v předkole s devátým a desátým z A2. Poslední tým půjde do baráže s vítězem první ligy. Předkolo play off začne 10. dubna, vyřazovací část o šest dní později.

Play off se hraje tradičně na čtyři vítězné zápasy, nově se v tomto formátu uskuteční i finále, jež bylo dosud na tři. „Liga si to může díky své atraktivitě dovolit, takže jsme s kluby dospěli k jednohlasné shodě,“ podotkl sekretář soutěže Šimon Sedlařík. Jméno nového mistra bude známé nejpozději 4. června.

Na šestý titul zaútočí Opava, která ukončila panování Nymburku. Poté, co zdolala Středočechy v semifinále 4:3 na zápasy, porazila ve finále Děčín 3:1. Opava se vrátila na trůn po dvaceti letech, rozhodující utkání sledovalo v její hale 3000 fanoušků. Za celou sezonu dorazilo na ligová utkání 214 tisíc fanoušků, tedy o 50 procent více než v předcházející sezoně. „Byla to neuvěřitelná sezona, na kterou chceme navázat,“ řekl Sedlařík.

Nymburk se pokusí s novým trenérem Francescem Tabellinim vrátit na mistrovskou vlnu. Do týmu přivedl Tye Gordona, Sukhmaila Matona, třetího nejlepšího střelce uplynulého ročníku Spencera Svejcara, po tříletém působení v zahraničí se vrátil reprezentant Jaromír Bohačík. S kariérou se rozloučí jednačtyřicetiletý pivot Petr Benda, který sehraje poslední duel 27. září doma proti pražské Slavii.

Nymburští basketbalisté by se rádi vrátili zpět na ligový trůn.

Opava získala Šimona Puršla nebo Adama Pecháčka. Do Brna se vrátil Ondřej Šiška, Ústí nad Labem přivedlo druhého nejlepšího střelce minulého ročníku Tye Nicholse z Děčína. V utkání smí startovat za jeden tým maximálně pět cizinců. Před startem soutěže je na soupiskách dvanácti týmů 164 hráčů, z toho 38 ze zahraničí.

„Liga je postavena na silných individualitách. Určitě bych chtěl vypíchnout budoucí generaci reprezentantů, která se může skládat třeba z týmu univerzitních mistrů světa. Bude u nich velmi zajímavé sledovat, jak ten turnaj pomůže jejich kariérám,“ zmínil Sedlařík srpnové vítězství Česka na univerziádě v Čcheng-tu. Z úspěšného týmu se v lize představí devět hráčů.

Historicky první sezonu v nejvyšší soutěži prožije Písek, který porazil v baráži Hradec Králové. „Jsem rád, že se basketbalistům z Písku podařilo napotřetí z baráže postoupit. Je vidět, že to berou velmi vážně. Opírají se o mladé hráče, probíhají tam velké investice, aby se prostředí pro basketbal a sport zkvalitňovalo. Pro těch stabilních jedenáct týmů je to vzkaz, že se musí s Pískem počítat,“ uvedl Kotrč.

Nejvyšší soutěž, která uzavřela další dvouleté partnerství se společností Kooperativa, si bude připomínat 100. výročí organizovaného basketbalu v Československu. Oslavy odstartovaly minulý týden v Kohútce, kde se na hranicích utkaly obě reprezentace v basketbalu 3x3. V únoru se uskuteční premiéra finále Československého poháru. V novém formátu Final 8 se mezi sebou střetnou čtyři nejlepší české a slovenské týmy. Oslavy vyvrcholí na galavečeru 27. června v Obecním domě.

Ligovou novinkou budou LED panely ve všech halách. Vedle hodnocení atraktivity hry, tzv. Kooperativa faktoru a vyhlášení nejužitečnějšího hráče měsíce, bude vycházet nový žebříček Power Rankings. Utkání hvězd se uskuteční 23. března.