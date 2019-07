Po sezoně jako droga jsem natěšený na návrat, vzkázal Autrey do Děčína

„Jsem natěšený na návrat. Minulá sezona byla jako droga, ale tahle bude epická! Věřím, že je v pořádku říct: Vracím se domů,“ je nadšený Američan s loňskými průměry 29,6 minuty za zápas, 15,2 bodu, 7,1 doskoku a 3,4 asistence.

Válečníci nejdřív věřili, že se s Autreyem domluví na pokračování, ale pak se to zvrtlo.

„Později už to nevypadalo příliš reálně a my začali hledat jiné možnosti. Oslovili jsme proto hodně hráčských agentů, viděli jsme spoustu hráčů a stálo nás to mnoho a mnoho hodin, včetně času na našich dovolených,“ vylíčil děčínský generální manažer Lukáš Houser na klubovém webu. „Ale málokdy může člověk říct, že je rád, že jeho práce byla zbytečná. My teď ano.“

Děčínský klub, kterému pomohla dvoumilionová injekce z městského rozpočtu, předtím udržel i druhou zahraniční oporu, Autreyho krajana Klinta Carlsona.

Autrey se během své první sezony v Děčíně stal oblíbencem publika. Dřív působil v Pardubicích a v Jindřichově Hradci, na sever Čech zamířil z maďarské Šoproně.

„Cítím se hodně vděčný, že mohu říct, že se do Děčína vrátím i na další sezonu,“ vzkázal 190 centimetrů vysoký křídelník.

„V létě jsem strávil hodně času zvažováním všech možností, abych se rozhodl správně pro mě i mou kariéru. Měl jsem spoustu nabídek, ale nakonec jsem si vybral opět Děčín. Minulý ročník byl jeden z nejlepších v mé dosavadní profesionální kariéře.“

I on pomohl Válečníkům ke stříbrným medailím.

„Finále na mě mělo ohromný vliv, ale nejen to, děčínská organizace a celé město jsou jedna velká rodina. Hrál jsem v mnoho týmech a nikde jsem nezažil takovou blízkost a pouto jako tady. Spoluhráči jsou téměř jako bratři a fanoušci jako rodina. Přivítali mne s otevřenou náručí a za to jim budu navždy vděčný.“