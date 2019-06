Vicemistři ve ztrátě. Snižují si platy, žádají děčínské zastupitele o dotaci

Válečníci proto usilují o mimořádnou dotaci od města dva miliony korun pro A-tým. „I když slovo mimořádná není úplně přesné. O tyto peníze jsme žádali už řádně, bohužel jsme je nedostali, a proto to zkoušíme znovu,“ upřesnil Houser.

Důvodem je podle něj vyrovnání rozpočtu klubu, který se počtvrté za posledních pět sezon dostal do finále NBL. Což je ve skromných podmínkách mimořádný počin.

„Dlouhodobě se snažíme hospodařit tak, aby byl náš rozpočet vyrovnaný. Ne vždy se to dařilo, ale v případě problému jsme se k němu postavili čelem stejně jako nyní. V červených číslech jsme kvůli ztrátě příjmů z výnosů Armex Sportcentra, které od roku 2018 odvádíme městu. Postupnému snižování dotací na sportovní činnost. Ztrátě příjmů ze sponzorských smluv. Zvyšování nákladů na služby a podobně,“ vyjmenoval šéf zásahy do klubového hospodaření.

Podle Děčínského deníku měli Válečníci v poslední sezoně v rozpočtu díru 1,8 milionu korun, rok předtím byla ztráta jen o málo nižší. Město jim na začátku roku místo požadovaných 3,6 milionu korun přikleplo o dva miliony méně.

„Konkurenční kluby v NBL dostávají od svých měst podporu minimálně ve výši, na kterou se chceme žádostí dostat, mnohdy ale také výrazně vyšší. Profesionální sport si na sebe prostě sám nevydělá. Takhle to bohužel je. A to nejen v Čechách,“ upozornil Houser.

Klub s rozpočtem do 12 milionů korun hledá úspory i uvnitř, hráči a vedení si snížili platy.

„Nechceme jen natahovat ruku. Snažíme se šetřit, aktivně hledáme nové partnery, sponzory. Jenže pokud chcete udržet nějakou kvalitu, ani šetřit se nedá do nekonečna,“ podotkl generální manažer. „Klub je ohromná rodina, která je hrdá na svůj oddíl a na své město. A stejně tak je spousta lidí z Děčína a okolí hrdá na děčínský basketbal. Ten do Děčína patří, ať už se to někomu líbí, nebo ne. Vždyť například odvolání trenéra Budínského rezonovalo nejen celým městem, ale i celou sportovní republikou. A ještě víc následná cesta do letošního finále NBL, kde jsme podporu cítili odevšad.“

Děčínský kouč Tomáš Grepl (vlevo) a manažer Lukáš Houser zklamaní z promarněné šance ve finále s Nymburkem.

Zastupitelstvo zasedá ve čtvrtek. „Chce mít město v Děčíně vrcholový sport na současné úrovni? Pokud ano, pomůže nám. A pokud ne? Budeme dál pracovat. A na co to bude stačit, to se uvidí,“ tvrdí Houser.

„Jasné ale je, že zázraky dělat neumíme. Rozpočet budeme muset dorovnat postupně. A věřit, že nás neopustí partneři a naši skvělí fanoušci, pokud bychom nehráli o medaile, ale o udržení. Protože to už by asi byla cesta bez návratu. Jako se to stalo Novému Jičínu, Spartě Praha, Kondorům Liberec a dalším…“