Grepl tým nabil energií, Američany chceme udržet, říká děčínský manažer

Válečníci si po něm můžou nažehlit na dres čtvrtou stříbrnou hvězdu, včera už ji měli na oslavných tričkách s číslovkou 4.

Co vás vyšvihlo k medaili?

Nabrali jsme dobrou formu, povedlo se nám skvěle play off. Celou sezonu jsme bojovali o dobré umístění po dlouhodobé části, nakonec jsme skončili třetí, což nám hodně pomohlo. Ve čtvrtfinále s Opavou se výhoda domácího prostředí projevila hodně, v semifinále jsme měli lepší formu než Svitavy.

V lize jste rupli devětkrát v řadě, hrozilo vám dokonce předkolo.

Je to tak. Ale bylo to tak vyrovnané, že jsme pořád byli ve hře. I když tam byla série proher, výsledky ostatních nám nahrávaly. A tím, že jsme ve druhé polovině skupiny A1 začali vyhrávat, tak jsme se dostali nahoru.

Kde jste našli trenéra Grepla?

Bylo to skoro ze dne na den, nebylo to nijak připravované, ono moc českých mladých trenérů tu není. A my chtěli jít touhle cestou. Věděli jsme o něm, tahle jména všichni dlouhodobě sledují. Pavel Budínský tu udělal strašný kus práce, i on má ohromný podíl na medaili. A Tomáš Grepl tu práci skvěle dokončil.

Byl pro vás první volbou?

Jedinou. Protože to vážně nebylo připravené. On trénoval i reprezentační nároďáky, dlouhou dobu pracoval jako asistent na USK. Těch jmen tady není až tolik.

Vypadalo to, že kouč Grepl přenesl na tým velkou energii.

To jsme o něm věděli, já s ním hrál. Spousta lidí ho jako protihráče neměla ráda, včetně mě. Ale taky jsem s ním byl v jednom týmu a jako spoluhráče jsem ho měl oblíbeného. On energii na hřišti nechával a dával ji i ostatním. V tomhle jsem strach neměl. Věděl jsem, že energii přinese. A že ji z něj lidi ucítí.

Výborný rok má za sebou Američan Lamb Autrey. Zůstane?

Končí mu smlouva, chceme ho udržet, ale je to otázka trhu. Věřím, že je možné, aby zůstal. Záleží na nabídce a poptávce. Od nás už nabídku má, záleží na něm.

A druhý Američan Carlsson?

To je stejná situace jako s Lambem. Rádi bychom ho udrželi, ale máme svoje možnosti. Když dostane lepší nabídku, které nebudeme moct konkurovat, nedá se nic dělat.

Bude se výrazně měnit kádr?

Měl by zůstat hodně podobný. Když neudržíme stávající cizince, sáhneme zase do zahraničí. Českou náhradu za ně nevidím. Navíc se nám to osvědčilo, zatraktivnili hru a taky výsledky přišly. Jinak většina kádru zůstane. Fanoušci nemusejí mít strach, že se to celé rozuteče.

Pomůže vám finančně, že jste vybojovali stříbro v lize?

Spíš to stojí víc peněz, čím se v play off dostáváte dál. Ale může nám to pomoct, po historicky prvním finále jsme získali za partnera Armex. Nějaký vliv to mít může. Z vlastní zkušenosti vím, že to není snadné, partnerů moc nepřibývá, spíš ubývá. Doba je hodně dotační. Ale věřím, že jsme na dobré cestě s partnery, že nám s nimi pomůže město.