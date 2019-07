Vicemistr udržel i nejlepšího střelce. Autrey bude dál válčit v Česku

Autrey přišel do Děčína loni už jako známá postava NBL, tři sezony předtím odehrál v Pardubicích a jednom ročníku v Jindřichově Hradci.

V uplynulém ročníku byl s průměrem 15,2 bodu a 7,1 doskoku nejlepším hráčem týmu, který došel počtvrté za posledních pět let do finále. V boji o titul však podlehl Nymburku.

„Minulý ročník byl jeden z nejlepších v mé dosavadní profikariéře. Toto léto jsem strávil hodně času zvažováním všech možností, abych se rozhodl správně pro mě i mou kariéru,“ konstatoval Autrey. „Měl jsem spoustu nabídek, ale nakonec jsem zvolil Děčín,“ dodal.

„Na dohodu s Lambem už to nevypadalo, a tak jsme oslovili hodně hráčských agentů, viděli jsme spoustu hráčů a stálo nás to mnoho a mnoho hodin. Ale málokdy může člověk říct, že je rád, že jeho práce byla zbytečná. My teď ano,“ potěšila generálního manažera děčínského klubu Lukáše Housera dohoda s Autreym.

Severočechům se tak podařilo udržet i druhého klíčového hráče, protože nedávno s klubem podepsal smlouvu na následující sezonu i Klint Carlson. Americký pivot byl s průměrem 10,5 bodu na zápas druhým nejlepším střelcem po Autreym.