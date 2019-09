Na Champions League si vicemistři netroufli. Mají pud sebezáchovy

Rozpočet na první tým je 11 milionů korun, výši ztráty Houser neprozradil, ovšem chod klubu prý neohrožuje.

Děčín si druhým místem v české soutěži vysloužil právo na kvalifikaci o Ligu mistrů.

„Bohužel kromě peněz na ni nemáme ani halu, je potřeba kapacita nejméně 2,5 tisíce míst. To je pro nás nejhorší kritérium. Kdybychom do skupiny náhodou prošli, tak zimní stadion je strašně drahá varianta a hrát jinde, třeba v Liberci, by pro nás nedávalo smysl,“ objasnil Houser. „Navíc, a to nás nechci podceňovat, bychom stejně do skupinové fáze jen velmi těžko postoupili.“

Basketbalová Liga mistrů není výdělečná jako její fotbalová obdoba. „Platíte plno věcí. FIBA vám za postup dá 50 tisíc eur, podporu dostanete od České basketbalové federace, ale pořád vás to stojí víc. Sedmkrát výjezd daleko, letecké zájezdy. Od Opavy jsem slyšel, že je loni Liga mistrů vyšla na 2,5 až 3 miliony, a to má svoji halu,“ dozvěděl se generální manažer Válečníků.

„Opavě jsme to přáli a trošku jí i záviděli, že to mohla hrát. Mít jako ona halu a zajištěnou účast, šli bychom do toho. Na druhou stranu jsme viděli, jak ji to sportovně poznamenalo,“ dodává děčínský manažer.

Ani na FIBA Europe Cup děčínský klub neslyšel. „V Lize mistrů vám FIBA platí rozhodčí, v Europe Cupu ne. A to je na zápas až 70 tisíc korun, to jsou pálky. Prostě nejsme v takové finanční kondici, abychom to hráli,“ zopakoval Houser. „Na Alpe Adria Cup přispívá kraj a ČBF, což nám stačí, abychom neplatili nic ze svého.“

Ve svém prvním letošním vystoupení v Alpsko-jadranském poháru Děčín předčil rakouský Graz 79:64. Zápas začal se zpožděním.

„Graz to podcenil, jeden transit přijel pozdě. Asi to nepojali moc seriózně, my se chceme prezentovat úplně jinak. Budeme cestovat o den dřív, bereme to vážně, budeme hrát na sto procent a získané zkušenosti prodáme v české lize,“ představuje si děčínský trenér Tomáš Grepl. „Ale Graz má větší kvalitu, než ukázal. Na začátku měl hendikep a my z toho těžili. Už se těším na Ústí!“

Rival Sluneta je ve stejné skupině, ta na úvod přehrála chorvatský Osijek 88:82. „Chyběl nám rozehrávač Šotnar, což se projevovalo prakticky po celé utkání,“ tvrdil ústecký trenér Antonín Pištěcký, který čerstvě uvítal americké křídlo Joshuu Davise. Přišel na dvoutýdenní test.

„Euroderby“ s Ústím v děčínském Armex Sportcentru vypukne v sobotu v šest večer. „Věřím, že jsme letos schopní dosáhnout v poháru lepších výsledků než dosud. Ale taky jsme připraveni nechat hrát mladé kluky. Alpe Adria Cup nebereme na lehkou váhu, cíl je play off,“ hlásí děčínský šéf Houser. „Konfrontace s evropskými týmy, i když druhého a třetího sledu, pro nás bude prospěšná.“