Basketbalisté Hradce Králové na Brno tentokrát nevyzráli

Navíc vyhrál i předposlední Kolín a situace v boji o postup do předkola play off i o vyhnutí se baráži se hned na začátku ještě více zašmodrchala. Hradec sice zůstal ve skupině čtyř týmů první, ale poslední Brno ztrácí už jen dvě výhry a předposlední Kolín jednu. Do konce nadstavby ještě zbývá 11 kol, v tom dalším přijede do Hradce už ve středu Kolín.

„Asi jsme si mysleli, že to lehce zvládneme, ale nepovedlo se a musíme makat dál,“ uvedl kapitán hradeckého družstva Ondřej Peterka.

Hradec si cestu za třetí ligovou výhrou v řadě zatarasil hned na začátku. „Do zápasu jsme vstoupili naprosto nekoncentrovaně , první čtyři útoky jsme měli za nula, Brno se chytlo, změnilo obranu, hráli tvrdě a mastili nás,“ uvedl trenér hradeckého družstva Lubomír Peterka.

I proto Královští sokoli od začátku prohrávali. Tu více, tu méně. Ve třetí čtvrtině až o 14 bodů a na jakýkoliv kontr v podobě snížení či vyrovnání náskoku mělo Brno pokaždé odpověď. Hradec se přesto v posledních pěti minutách dostal ze ztráty 13 bodů koši Sedmáka a Stamenkoviče na těsné skóre 73:75, na což ale hosté zareagovali čtyřmi šestkami. Sedmák pak sice ještě trojkou snížil na 76-79, ale dvojka Kirvese několik vteřin před koncem už dala Brnu klid.

„Když se na konci zdálo, že soupeře konečně dotáhneme, tak si naši akci zahodíme do autu,“ mrzelo hradeckého kouče.