Hradecký kapitán Peterka: Každá výhra venku hodně pomůže

„Určitě to je mnohem lepší než před rokem, ale je to tak vyrovnané, že si nemůžeme dovolit polevit,“ hlásí hradecký kapitán před dnešním zápasem v Ostravě, prvním ze tří během týdne, které Královští sokoli sehrají na hřištích soupeřů.

Máte pravdu, rozdíly jsou minimální a po těch třech zápasech může být pořadí úplně jiné.

Počítáme s tím. Víme, že potřebujeme alespoň nějaké vítězství z venku přivézt, nejlépe hned teď z Ostravy. Vzhledem k vyrovnanosti tabulky každá výhra na hřišti soupeře hodně pomůže.

V Ostravě jste ji v základní části vybojovali, byla v této sezoně první na hřišti soupeře. Máte tedy recept na to, jak tam uspět?

Vyhráli jsme tam, to je pravda, ale v Ostravě je to vždycky těžké, hraje se tam v trochu specifické hale, loni jsme na to i doplatili, dostali jsme tam snad čtyřicet bodů.

Hradec v NBL Hradecké družstvo vstupuje do posledních deseti kol nadstavbové skupiny A, v níž se hraje o postup do předkola play off a z níž poslední tým bude muset absolvovat baráž o záchranu.

Hradec v této skupině má za sebou dvě utkání, s Brnem 76:85 prohrál, Kolín 91:68 porazil.

Ode dneška sehraje Hradec tři zápasy na hřištích soupeřů, dnes v Ostravě, ve středu v Brně a za týden v sobotu v Kolíně.

Hradec před tímto kolem pořadí skupiny A2 vede, když si do tabulky připsal sedm výher, druhá Ostrava má o jednu méně, Brno a Kolín zatím vyhrály pětkrát.

Po sérii tří zápasů na Královské sokoly čekají tři domácí duely - v sobotu 14. března s Brnem, ve středu 18. března s Ostravou a v sobotu 21. března s Kolínem.

Taktika?

Připravovali jsme se na Ostravu celý týden, asi víme, co máme hrát. Potřebovali bychom zopakovat druhý poločas z nedávného domácího utkání s ní, kdy jsme výborně bránili a dostali jsme od ní za celou půli jen dvaadvacet bodů.

Obrana je důležitá i kvůli ubránění jejich nejlepšího střelce Newkirka. Chystáte se na něj?

To bude hodně důležité, jde o nejlepšího střelce ligy, na kterého hodně spoléhají. Potřebujeme si v tom pomoct navzájem a vedle toho také potřebujeme dobře pokrýt doskok. V tom podle mě bude základ.

Do ligového zápřahu se vracíte po více než třech týdnech. Co tomu řekne forma?

Tohle teprve uvidíme. Je sice pravda, že se alespoň stihli doléčit kluci, kteří měli zdravotní problémy, ale na druhé straně je to takové divné. Bylo to dlouhé, skoro jsem měl chvíli pocit, jako by bylo po sezoně. Mně a asi i většině kluků spíš vyhovuje víc, když se hraje. Alespoň že jsme měli v Prostějově jeden přípravný zápas.

Jak jste potrénovali?

Myslím si, že jsme připravení na závěr sezony dobře, teď půjde jen o to potvrdit to v zápasech.

Skupinu A2 sice nyní vedete a kdyby skončila dnes, tak si místo loňské baráže zahrajete předkolo play off. Jak to v ní nakonec vzhledem k vyrovnanosti může dopadnout?

Tohle je opravdu těžké předvídat. Myslím si ale, že máme kádr na to, abychom se nahoře udrželi. Na druhé straně vzhledem k vyrovnanosti mohou o důležitých věcech rozhodovat i vzájemné zápasy, kterých s těmito týmy bude několik. Proto je důležité hrát v každém zápase o každý bod. Když vedete, stejně jako když prohráváte.