Omluva hradeckých basketbalistů: Od začátku jsme šli za svým cílem

Celkově je sedmá, což Královské sokoly drží na první příčce skupiny, celkově deváté, tři výhry před posledním Brnem a dvě před předposledním Kolínem.

Poslední tým po nadstavbě, v níž Hradec sehraje ještě deset zápasů, se bude v Národní basketbalové lize zachraňovat v baráži, první dva si zahrají předkolo play off.

Pro Hradec byl výkon a následný výsledek náplastí na sobotní zklamání, při kterém tým prohrál s Brnem. „Přistoupili jsme k tomu jinak a od začátku jsme si šli za svým cílem. Doufám, že jsme se tímto výkonem fanouškům omluvili za to, co jsme předvedli proti Brnu,“ potěšilo kouče Královských sokolů Lubomíra Peterku.

Hradec jasně dominoval úvodním třem čtvrtinám, byť před koncem druhé si vybral slabší chvilku a nechal soupeře snížit na rozdíl tří bodů. Dvě a půl minuty před poločasem tak sice vedl jen 33:30, ale na přestávku už domácí hráči šli s komfortním náskokem 48:30. Soupeři totiž už nedovolili dát ani jediný bod.

Hradec v NBL Nejvyšší výhry sezony 6. 2. Hradec - Kolín 91:68

25. 1. Hradec - NH Ostrava 92:72

29. 1. Brno - Hradec 82:98 Následující program

29. 2. NH Ostrava - Hradec

4. 3. Brno - Hradec

7. 3. Kolín - Hradec

„Dneska není co komentovat, naši hráči přistoupili jako k přátelskému utkání, předvedli jsme trapný výkon a v celém týmu se nenašel jediný z hráčů, který by předvedl dobrý výkon,“ uvedl trenér Kolína Pavel Beneš.

Zápas většinou odtáhla základní pětka Královských sokolů Sedmák, Lošonský, Barac, Stamenkovič a Tresač hojně doplňovaná Ondřejem Peterkou a Andresem. Dostalo se ale také na dorotence Tomáše Mráze, který si připsal první start v Národní basketbalové lize. „Nebylo pochyb o naší výhře a umožnilo mi to i poslat Tomáše do zápasu, za to jsem rád,“ uvedl kouč Peterka.

Hradečtí budou v sobotu čekat na výsledek zápasu v Brně, kde nastoupí Ostrava. Ten určí, jaké bude v tabulce skupiny A2 rozložení sil před následující reprezentační přestávkou. Pokud zvítězí Ostrava, dotáhne se se sedmi výhrami na Hradec a Brno zůstane se čtyřmi poslední, pokud vyhraje Brno, bude mít Hradec před barážovou hrozbou náskok dvou výher.

Do ligy se Hradec vrátí až poslední únorový den, kdy vyrazí do Ostravy a odstartuje tím sérii tří utkání na hřišti všech soupeřů ve skupině o 9. až 12. místo.