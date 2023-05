Reisingerová má se Salamancou stříbro ve španělské basketbalové lize

Se Salamancou si pětadvacetiletá Reisingerová v této sezoně zahrála i Euroligu, v níž se stejně jako loni v dresu Girony rozloučila ve čtvrtfinále. Tentokrát její tým ztroskotal před branami Final Four na USK Praha.

Druhá česká zástupkyně ve španělské lize Petra Holešínská s týmem Gran Canaria do play off nepostoupila. S průměrem 15,2 bodu na zápas byla čtvrtou nejlepší střelkyní soutěže, do které přišla před touto sezonou. Po skončení základní části oznámila, že od příští sezony změní působiště.