Basketbalistky budou hrát na mistrovství Evropy bez Reisingerové

„Po vyšetření na konci sezony se bohužel zjistilo, že mé potíže jsou trochu větší, než se původně předpokládalo. Kvůli tomu to teď odnese mé léto, na které jsem se těšila. Tohle mohlo být léto, které bych si s holkama skvěle užila. Budu celému týmu z domova držet palce,“ uvedla Reisingerová, kterou čekají další lékařské prohlídky.

„Operaci bych se chtěla vyhnout, ale je možné, že to nepůjde. Doufám, že budu na novou sezonu připravena, ale stoprocentně to jisté není. Chápu, že to bude pro někoho zklamání, že si lidi myslí, že bych mohla ještě chvilku vydržet, ale zdravotní stav už to nedovoluje. Moc mě to mrzí a doufám, že to všichni pochopí,“ řekla pětadvacetiletá pivotka, kterou národní tým postrádal už v únoru v závěru kvalifikace v utkáních proti Irsku a Nizozemsku.

„Je rozdíl hrát bez Julie jeden těžký zápas, protože Irsko za těžkého soupeře nepovažuji, anebo hrát tři zápasy za čtyři dny. Je to obrovské oslabení, které musíme respektovat,“ uvedla trenérka Romana Ptáčková. „Velmi těžký úkol to bude zejména pro Renátu Březinovou, aby fyzicky zvládla takovou minutáž, na jakou ji potřebujeme. Z druhé pozice ji bude doplňovat Emma Čechová a uvidíme, jak bude schopná se rychle zapracovat do vrcholového basketbalu. Bude to pro ni škola, ale musíme se dívat do budoucna. Tým je stavěný do dalších let,“ zmínila osmnáctiletou pivotku Žabin.

Od čtvrtka do soboty čeká reprezentaci první herní příprava před ME, kterou bude turnaj v Istanbulu. Do Turecka odletí ve čtvrtek ráno a hned večer se utká s domácím týmem. V dalších dnech poměří síly s Němkami a Lotyškami.

Do Istanbulu vyrazí 14 hráček, kvůli zranění kotníku bude chybět Julie Pospíšilová. „Myslím, že holky už se těší na zápasy. Každého baví víc hrát než trénovat. Příprava ale nebyla tak dlouhá. Je to celé opravdu rychlé, dáváme to dohromady za pochodu. Holky se snaží, nasazení je velké, ale tím, jak je tým omlazený, tak spolupráce mezi hráčkami má spoustu trhlin a děr. Je to logické, počítaly jsme s tím, musíme to nahradit bojovností,“ řekla Ptáčková, která zahájila přípravu s týmem před dvěma týdny.

Mistrovství Evropy se uskuteční od 15. do 25. června v Izraeli a Slovinsku. České hráčky se v základní skupině B v Tel Avivu utkají s domácím výběrem, Belgií a Itálií.