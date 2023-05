Češky zahájily přípravu na EuroBasket, Reisingerová se připojí později

Reprezentační celek čeká během příštích týdnů sedm tréninkových bloků a stejný počet přípravných duelů. Evropský šampionát se uskuteční od 15. do 25. června a Češky vyzvou v základní skupině v Tel Avivu domácí Izrael, Itálii a Belgii.

„Tréninkový čas není příliš dlouhý, příprava je spíše kratší. Čeho je dostatek, to jsou přípravná utkání, kterých máme sedm. Vydali jsme se cestou odehrát větší počet přípravných zápasů,“ řekla webu ČBF Ptáčková. Její tým se bude připravovat především v Praze a Mariánských Lázních.

Basketbalistky sehrají první přípravné duely na konci května, kdy je čeká turnaj v Turecku. Utkají se s domácí reprezentací, Lotyšskem a Německem. Po návratu do Česka sehrají v Praze a Hradci Králové po dvou utkáních s Velkou Británií a Slovenskem.

„Samozřejmě jsme vybírali týmy, které nebudou v naší základní skupině EuroBasketu. Chtěli jsme, aby tímhle stylem probíhala příprava v klidu. Turnaj v Turecku se nám líbil, protože všechny ty týmy mají opravdu kvalitu a dva by mohly být na naší úrovni. Není to jen o tom, že si vybíráme typologicky. Je to různá směska soupeřů, kteří nám nabídnou různé herní styly,“ uvedla Ptáčková.

V Turecku by tým už mohl počítat s Reisingerovou. Jedna z hlavních opor sehrála o víkendu poslední utkání ve španělské lize, v níž se Salamancou obsadila druhé místo.

„Potřebuje po náročné sezoně nutně odpočinek. Jinak by měly být všechny další soutěže ukončené a hráčky budou připravené,“ konstatovala Ptáčková. „S Julií nám bude chybět společný trénink, navíc si nemyslím, že je zdravotně úplně stoprocentní. Takže nepočítáme, že by byla schopná odehrát všechna přípravná utkání. Budeme vybírat zápasy, které zvládne a které chceme, aby odehrála,“ doplnila reprezentační trenérka.

Ze studijních důvodů se omluvila Petra Malíková, kvůli zranění bude chybět Michaela Krejzová. V předběžné nominaci jsou naopak Emma Čechová, Valentýna Kadlecová a Dominika Paurová, které se vedle ME mohou letos zúčastnit i mistrovství světa do 19 let a ME dvacítek.

„Všechny tři hráčky určitě pojedou na světový šampionát, protože to se vám mockrát v životě nepodaří. A Kadlecové s Paurovou se to povede již podruhé. Pokud budeme mít pocit, že se některá z nich nevejde do patnáctky nebo šestnáctky, na kterou budeme zužovat (nominaci) před turnajem v Turecku, tak se připojí k týmu U19 a U20 již tehdy,“ dodala Ptáčková.

Do Tel Avivu odcestují basketbalistky 12. června, o tři dny později je čeká úvodní duel základní skupiny s Itálií.