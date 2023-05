Smlouva je striktní. Ptáčková pokračuje u reprezentace, v Hradci končí

Bylo těžké se rozhodnout, čemu dáte přednost, za situace, kdy od začátku vašeho angažmá u reprezentace bylo zřejmé, že po roce si budete muset zvolit buď reprezentaci, nebo klub?

Vždy je to něco za něco, proto jsem realisticky zvážila, že je to pro mě výzva a také změna. Také si uvědomuji, že jsem u žen Hradce dvanáct sezon a to je opravdu hodně.

Co při rozhodování převážilo?

Jednoduše řečeno: rozum nad srdcem. Ráda bych pokračovala i v klubu, protože není jednoduché ze dne na den končit s každodenním trénováním. Smlouva mi to však neumožňuje a to musím akceptovat.

Nakolik v rozhodování pomohlo, že se vám podařilo s týmem postoupit na evropský šampionát?

To s tím nesouviselo, rozhodovala jsem se a smlouvu podepisovala před rokem.

První tým Hradce opouštíte po dvanácti letech. S jakým pocitem?

S pocitem, že jsem pro Hradec udělala, co bylo v mých silách. Jedenáct let v řadě jsme hráli o medaile a drželi se mezi čtyřmi nejlepšími týmy. Za tu dobu se v týmu objevila spousta našich odchovankyň nebo těch, které prošly naším dorostem. Některé hrály za Hradec ligu více než deset let, Rosenbaumová (Marečková) a Zavázalová dokonce třináct, Ovsíková (Klaudová) jedenáct. Myslím, že to je ta nejlepší vizitka klubu. Po celou dobu jsem paralelně trénovala nejen ženy, ale i starší dorostenky a měla jsem možnost si holky co nejlépe připravit a vychovat pro ŽBL. Bez jakéhokoliv patosu: vím, že do Hradce patřím, a mé srdce zůstává tady.

Romana Ptáčková koučuje v zápase proti Nizozemsku.

Dvanáct sezon u týmu, během nich osm medailí v lize, prvenství v poháru, vítězství ve Federálním poháru. Na co budete vzpomínat nejraději?

Na holky, které jsem měla možnost trénovat. Je jich opravdu hodně. Štěstí jsem měla například na skvělé rozehrávačky, které jsem postupně trénovala v dorostu a později v ženách Hradce. Bartoňová, Zavázalová, Bartáková, sestry Andělovy, Matušková, Šotolová, v současné době naše další dorostenecké naděje Velichová a Brožová. Nemůžu jmenovat všechny křídelní hráčky a pivotky, snad mi to odpustí. Každou si ale budu pamatovat a moc ráda je vždycky uvidím.

Jak hodnotit právě skončenou sezonu, která skončila bez medaile? Vzhledem ke komplikacím, které vás provázely, není postup do semifinále špatný.

Vzhledem k tomu, jak se celá sezona vyvíjela, kdy se neustále měnil tým, několik hráček se postupně zranilo, nebylo to lehké. Avšak potvrdilo se, že vždy, když je něco špatné, může to vést k něčemu dobrému. Díky tomu v lize dostaly větší příležitosti i naše mladé hráčky, přitom některé na začátku sezony ani nebyly na soupisce. Věřím, že právě tyto zkušenosti zúročí v juniorských reprezentacích, protože všechny do nějakého výběru patří. Proto je čtvrté místo z tohoto pohledu pěkné. Sama však vím, že při lepší konstelaci, ať už z hlediska herního výkonu nebo zdraví klíčových hráček v posledních utkáních, jsme měli i na medaili. Uznávám ale, že Chomutov si ji za celý ročník zasloužil o něco víc.

Jaká perspektiva čeká tým?

Přichází k němu nový trenér a pravděpodobně přijdou i změny v hráčském kádru. Věřím, že se bude i nadále pokračovat se zařazováním našich dorostenek do prvního týmu. V právě skončené sezoně se v kádru žen mělo možnost ukázat při ligových zápasech a při Federálním poháru šest našich mladých hráček. Ony sice k dozrání budou potřebovat ještě nějaký čas, zásadní však je, že dostávají příležitosti.

Loni jste už musela opustit místo šéftrenérky mládeže, zůstanete ve spojení s klubem, kterému se až na angažmá v Trutnově věnujete celou svou kariéru?

Spojení se nedá přerušit za dne na den. I letos mi extrémně záleželo na tom, jak se budou naše dorostenky ve své kategorii prezentovat. Musím říct, že mi udělaly obrovskou radost, když v právě v tomto roce obhájily mistrovský titul. Byla jsem při závěrečných zápasech možná víc nervózní, než když jsem byla na lavičce. Teď však nastává období, kdy moje pozornost bude rozdělena stejným dílem mezi celou ženskou sekci.

Evropský šampionát, na který povedete tým v roli trenérky, se blíží, startuje za měsíc a půl. Co vás s týmem čeká?

Tuto neděli začíná blok reprezentačních kempů, které, až na několik volných dnů, pokračují až do startu šampionátu. Čeká nás v nich sedm přípravných utkání, což považuji za více než dostatečné k otestování kádru.

Máte už v hlavě nominaci?

Určitou představu již mám, jádro týmu je jasné ale ještě uvidíme, které z mladých hráček si svými výkony řeknou o nominaci.

Co říkáte losu a jakou dáváte našemu týmu naději, že postoupí ze skupiny, což bude asi základní cíl?

Z prvního koše nám mohl přistát soupeř ještě zvučnějšího jména, já jsem si nepřála Francii. Belgie je samozřejmě skvělý tým, v jehož středu hraje třeba letošní MVP Euroligy Emma Meessemanová. Z druhého koše nám vytáhli Itálii, tým, který má skvělou defenzívu, v jejím kádru je poměrně hodně hráček hrajících Euroligu. Ze čtvrtého koše Izrael bude v domácím prostředí velmi nepříjemným týmem, ale kdo vlastně nebude? Do žádného utkání nepůjdeme předem poraženy a věřím, že náš omlazený tým nedá nikomu nic zadarmo.

S čím byste byla po šampionátu spokojena vy?

Určitě nebudeme chtít odjíždět ze šampionátu po třech utkáních ve skupině. Rády bychom si zahrály ještě o nějaký zápas víc.

Jako dlouholetá trenérka českých mládežnických reprezentací máte dokonalý přehled o hráčkách. Kam podle vás bude český ženský basketbal v blízké budoucnosti směřovat, jaké místo mu může patřit? basketbalovém světě?

Těžko se na to dá odpovědět v několika větách. Vidím v tuto chvíli dva úhly vývoje. Jeden je zcela viditelný, kvalita domácí ligové soutěže neroste a v kvalitních zahraničních ligách hraje minimum českých holek. Na druhou stranu momentálně vidím skvělou nastupující generaci velmi mladých hráček. Vloni jsme na mistrovství Evropy dvacítek byly stříbrné a tým hodně táhly Kadlecová a Paurová, které byly o dva, respektive tři roky mladší než většina ostatních. Obě si letos zahrají podruhé ve své kariéře světový šampionát devatenáctek. A vedle nich vidím další velmi talentované hráčky: Emmu Čechovou, Charlotte Velichovou, Dominicu Hynkovou, Luisu Vydrovou, Marianu Přibylovou. Právě tato generace mi dodává hodně optimismu, avšak potřebujeme, aby zůstaly zdravé a aby basketbal u nich stál v žebříčku hodnot vysoko.