Zaražené české mládí čeká pohovor u trenérky. Jsou stydlivé, všimla si Březinová

Přestože ze širšího výběru vypadly dvě hráčky juniorského věku, osmnáctileté Emma Čechová a Valentýna Kadlecová, zůstává i tak sestava na Nizozemsko velmi mladá.

Jedinou třicátnicí ve výběru je Renáta Březinová, zkušenostmi ji doplňuje osmadvacetiletá Tereza Vyoralová. Více než 25 let už pak je pouze Gabriele Andělové.

Výmluvný je pohled na rozehru, o kterou se postarají jedenadvacetiletá Eliška Hamzová, jež dirigovala nároďák už v loňském kvalifikačním okně, a o rok mladší debutantka Kateřina Zeithammerová.

„Pro nás jsou jedinými rozehrávačkami,“ vyjasnila trenérka, na koho bude na klíčovém postu spoléhat. „Gába Andělová hrávala rozehru, ale v Piešťanech hraje křídlo. Na rozehrávce zaskakuje velmi výjimečně a bylo by proto těžké, aby do téhle role přeskočila.“

Většinu hráček Ptáčková zná z mládežnických reprezentací.

Před čtyřmi měsíci například Zeithammerovou a křídelnici Petru Malíkovou dovedla na evropském šampionátu do 20 let až do finále, ve kterém Češky podlehly o pět bodů Španělkám.

Zápasová nominace českého týmu Dle oficiální stránek českého basketbalu Rozehrávačky: Kateřina Zeithammerová (Hradec Králové, 20), Eliška Hamzová (Žabiny Brno, 21), Gabriela Andělová (Piešťanské Čajky/SR, 26), Tereza Vyoralová (ZVVZ USK Praha, 28 let). Křídelnice: Anežka Kopecká (KP Brno, 22), Petra Malíková (KP Brno, 20), Simona Sklenářová (ZVVZ USK Praha, 22), Veronika Voráčková (ZVVZ USK Praha, 23), Petra Holešínská (Gran Canaria/Šp., 25), Pivotky: Natálie Stoupalová (Žabiny Brno, 24), Renáta Březinová (Vratislav/Pol., 32), Julia Reisingerová (Salamanca/Šp., 24).

„Mladé hráčky znám z dvacítek a vidím, že jsou v některých chvílích trošku zaražené a že nemají úplně energii a sebedůvěru, co měly v dvacítkách. Chtěla bych, aby se to změnilo a aby si uvědomily, že tady mají čím přispět,“ říká trenérka, pro kterou bude čtvrteční duel soutěžní premiérou.

„Ještě dnes s nimi budeme mít takové pohovory, v pozitivním slova smyslu, abychom jim zdůraznili role a naladili je na pozitivní strunu,“ prozrazuje.

Pomoci mohou i zkušenější

K touženému prvnímu místu ve skupině, které jako jediné znamená postup na EuroBasket, by měla tým vést zkušená Březinová, která v minulém reprezentačním okně povýšila do hodnosti kapitánky.

„Asi zůstanu kapitánkou, nebylo řečeno nic nového. Přece jen jsem tu nejstarší,“ konstatovala účastnice dvou předchozích evropských šampionátů.

České pivotky Julia Reisingerová (vlevo) a Renáta Březinová

Mladé hráčky se s ní zatím tolik neradí. „Úplně nechodí, ale na tréninku je u nějakých situací vidět, že jimi neprošly ještě tolikrát. Tak občas dám nějakou radu,“ popisuje.

„Jde třeba o pohyb v útoku, kam se podívat, jak se postavit v obraně a podobně. Snažíme se jim pomáhat, aby co nejrychleji nabraly víc zkušeností. Ať klidně přijdou, ale ještě jsou takové stydlivé,“ usmívá se.

Přitakává i Vyoralová.

„Mladším máme co předat. Když jim člověk poradí, tak myslím naslouchají.“