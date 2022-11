Já a nejlepší střelkyně? To slyším poprvé, diví se debutantka Zeithammerová

Dres s nápisem „Česko“ na hrudi (či jiné variace národního vršku) obléká už od mládežnických kategorií, ve kterých patřila k oporám. Naposledy přispěla z pozice první rozehrávačky v červenci v Maďarsku ke stříbrným medailím z evropského šampionátu do dvaceti let, k prvnímu cennému kovu od roku 2004 v této kategorii.

Její cesta jako by teď logicky vyústila pozvánkou do seniorského týmu.

Před sezonou Zeithammerová vyměnila pražskou Slovanku za hradecké Lvice, který jí zatím náramně svědčí.

Nizozemsko vs. Česko čtvrtek 19:00, Almere oba týmy porazily třetího člena skupiny I Irsko a mají stejný bodový zisk

s oběma soupeři se reprezentace utká znovu na české půdě v únoru

přímo na EuroBasket postoupí jediný tým

Bělorusko bylo ze skupiny vzhledem k válce na Ukrajině vyloučeno

V posledním utkání před pauzou nasázela 162centimetrová rozehrávačka ve východočeském derby Trutnovu sezonní maximum 24 bodů.

V osmi zápasech nové sezony sbírá 15,4 bodu (s úspěšností střelby přes padesát procent) a dvě asistence na utkání.

To vše pod dohledem trenérky Romany Ptáčkové, která od května koučuje i národní tým.

Zatímco Ptáčková ve čtvrtek zažije v roli trenérky soutěžní debut určitě, Zeithammerová si musí počkat, zda se dostane mezi dvanáctku vyvolených hráček pro utkání.

Jak jste se dozvěděla o pozvánce?

Trenérka Ptáčková si mě zavolala a řekla, že můžu zabojovat o nominaci na kvalifikační zápas.

Jak jste se cítila?

Byla jsem trošku nervózní, přeci jenom je to první zkušenost v reprezentaci žen. Předtím jsem byla jen v těch mládežnických, to je ale o dost jiné.

Pozvánku dostaly rovněž i další dvě spoluhráčky z Hradce - Pamela Therese Effangová a Klára Vojtíková. Ulehčí vám to trochu zabydlování?

Určitě. Cítím se trošku lépe, než kdybych tady byla jenom mezi lidmi, které neznám, a nevěděla, co přesně se po mně bude chtít.

Pomohlo k nominaci i to, že jste nejlepší česká střelkyně v lize?

Nejlepší?

Přesně tak.

To teď slyším poprvé. Tohle vůbec nevnímám.

Oproti minulému ročníku ŽBL jste zvedla úspěšnost střelby za tři body z 19 procent na 35. Byl to předsezonní cíl?

Rozhodně, zaměřili jsme se na to. Chodila jsem spíš do nájezdů, s mojí výškou bych přitom měla víc střílet z dálky, takže se teď spíš zaměřuju na to. Snažím se zapracovat na tom, abych to víc využila i v zápasech a ne pouze v tréninku.

To se zřejmě daří.

No, docela jo. (usmívá se)

Jste sama překvapená, jak vám to padá?

Určitě jsem nečekala, že se mi bude dařit až takhle.

Patříte mezi sedmičku reprezentantek narozených v novém tisíciletí. Je lehčí zapadat do mladého kolektivu?

Hodně se to omladilo, to je pravda. Všichni o sobě víme, známe se. Je to příjemnější. Na druhou stranu jsem ale ráda, že tady máme zkušenější hráčky, které nám předají zkušenosti a řeknou nám, co a jak.

Pokud se dostanete do výběru na zápas, převládne natěšenost, nebo nervozita?

Já jsem vždycky nervóznější. Chvilku mi trvá, než se do toho dostanu. Ale určitě bych se i těšila. (usmívá se)