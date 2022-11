České lvice budou běhat navolno. Rozervou oslabené Nizozemsko?

„Cítíme, že to je blízko. Těšíme se na to,“ shrnuje vzrůstající očekávání Ptáčková.

Nizozemsko - Česko od 19 hodin ONLINE

Oba týmy porazily Irsko, a protože bude mít kvalifikační skupina I po vyloučení Běloruska pouze jednoho postupujícího, s největší pravděpodobností se rozhodne právě ve čtvrtečním utkání v Nizozemsku a v únorové odvětě v Česku.

Projev týmu by měl být pod novou trenérkou, která v květnu nahradila Slováka Štefana Svitka, výrazně jiný. „Je to zase něco úplně nového než s panem Svitkem. Máme tady docela volnost, což podle mě každá z nás ocení. S panem Svitkem to bylo víc striktní,“ popisuje křídelnice Tereza Vyoralová.

Trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková

„Panuje tady pohoda, všichni se na reprezentační sraz těšily,“ pokračuje jedna ze tří hráček pražského ZVVZ USK Praha.

Přitakává i pivotka a kapitánka Renáta Březinová: „Paní Ptáčková spíš očekává víc kreativity v útoku. Netíhne k tomu držet se systému, takže máme větší volnost.“

„Máme jednodušší systémy a není jich hodně, nějakých pět nebo šest. Když budeme hrát rychlý basketbal, tak je ani nebudeme potřebovat,“ dodává.

„Máme tady nové mladé hráčky a celkově se ten kádr obměňuje. Určitě to bude rychlejší a dravější basket,“ očekává Gabriela Andělová, jež se prvního kvalifikačního okna neúčastnila kvůli zranění. Po návratu pak ale dotáhla k mistrovskému titulu Piešťany a i v letošním ročníku patří k oporám slovenského lázeňského města.

„Každé zranění sportovce posune dál, když ho překoná zdárně. Naučila jsem se na sobě zase pracovat jak v posilovně, tak i mentálně,“ řekla šestadvacetiletá křídelnice,

První mač po patnácti letech

S Nizozemkami se Češky utkaly naposledy v roce 2007 v přípravném utkání, které v Brně vyhrály 75:57.

Jinak příležitost nebyla, soupeřky do vyšších pater evropského basketbalu nezasahovaly.

Na EuroBasketu bojovaly Nizozemky naposledy pár měsíců před sametovou revolucí. Československé hráčky v roce 1989 naopak získaly stříbro, na které navázala Česká republika v roce 2003. O dva roky později přišlo i historické zlato.

S Irskem si Nizozemky poradily stejně snadno jako Češky. Respekt budí i jejich vyrovnaný duel s Běloruskami, ve kterém padly až v prodloužení.

„Mají hráčky, které jsou opravdu hodně vysoké. I na pozici malých jsou všechny nad 180 centimetrů. Je to vysoký a hodně tvrdě hrající tým. Souboje budou hodně bolet,“ ví trenérka Ptáčková.

Největší strašák v podobě pivotky USK Praha Emese Hofové však chybí, posila pražského celku se zranila v přípravě ještě před euroligovou sezonou. Po úrazu ve španělské lize ze sestavy navíc vypadla i další euroligová opora, rozehrávačka Girony Laura Corneliusová.

„Nehrají technický basketbal, spíš je to dost rychlé, hodně střelba za tři. Z Itálie znám pivotku Treffersovou, která je velmi atletická. Naštěstí ale tolik nestřílí, takže se od ní dá odstoupit,“ přibližuje Březinová.

„Mám strach, že na koukání to úplně nebude. Oba týmy se budou snažit hrát agresivně,“ usmívala se.

Renáta Březinová.

Pozor na Voráčkovou!

„V českém výběru bychom měli věnovat pozornost zejména Veronice Voráčkové,“ varuje poměrně překvapivě oficiální stránka nizozemského basketbalu.

Křídelnice USK Praha je přitom dost nejasnou proměnnou. Za Pražanky v sezoně kvůli zranění neodehrála dosud jediný zápas. „Zdravotně je připravená nastoupit do utkání. Uvidíme, v jaké formě,“ konstatovala Ptáčková.

Nizozemské lvice:

„Oba duely proti České republice budou klíčové,“ ví francouzská trenérka soupeřek Julie Barennesová. „Česko má skvělý tým s dobrými střelci. Zejména doma ale máme šanci napsat krásný příběh.“

A recept na Česko? „Intenzivní obrana a kolektivní útok, kde jsou všichni nebezpeční,“ odkryla Barennesová.