Biker Cink kvůli nemoci vynechá ME a nepřidá body do boje o Paříž

„Ondřej nám bude velmi chybět, nedá se nic dělat,“ řekl reprezentační trenér Viktor Zapletal na webu cyklistického svazu. O body do olympijského žebříčku tak bude usilovat Jan Zatloukal v kategorii do 23 let. „Věřím, že ze sebe dostane maximum a konečně pojede to, na co má motor. Důležité pro nás bude také umístění štafety, které se rovněž započítává do olympijské kvalifikace,“ uvedl Zapletal.

Kvůli nemoci se v Rumunsku nepředstaví v závodě do 23 let ani Ondřej Novotný a Patricie Srnská. „Díky bodům z Brazílie (Světového poháru) máme poměrně velký bodový odstup na týmy za námi, ale musíme prostě bodovat, byť alespoň jedním člověkem a štafetou. V případě kvóty žen to vypadá mnohem nadějněji. Do rankingu se už dříve probojovaly třiadvacítkářky Adéla (Holubová) s Patricií. Bodové příděly Adélky s Jitkou Čábelickou jsou nyní dostatečné pro téměř jistý start české reprezentantky v Paříži,“ řekl Zapletal.

V početné nominaci figuruje 17 reprezentantů. „V případě mistrovství Evropy se už několik let snažíme dát příležitost co možná nejširšímu týmu, aby i závodníci, zatím spíše republikové úrovně, získali potřebné zkušenosti z velkého závodu, ale i motivaci na sobě pracovat dál,“ prohlásil Zapletal.

Tituly v olympijské disciplíně cross country budou obhajovat Rumun Vlad Dascalu a Nizozemka Puck Pieterseová.

Program zahájí středeční rozjížďky short tracku, jehož finále je v plánu ve čtvrtek. V pátek se pojede štafeta a o víkendu závody v cross country.