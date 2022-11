Španělská síla v nároďáku. Budeš lídr! řekli Holešínské, Reisingerová vyzrála

Reprezentační trenérka Romana Ptáčková bude při čtvrtečním kvalifikačním duelu o EuroBasket 2023 s Nizozemskem spoléhat právě na jejich přínos.



„Hrály jsme proti sobě první zápas, takže jsme byly hned v kontaktu,“ připomíná šťastné nalosování nejvyšší španělské ligy Holešínská.

Její Gran Canaria podlehla euroligovému sokovi ze Salamanky 58:69, česká křídelnice se ale blýskla 18 body. V dalších sedmi zápasech svůj zápasový průměr zaokrouhlila na dvacet, což je nejvíce ze všech hráček v prestižní soutěži.

„Na tréninku mi bylo řečeno, že musím táhnout tým jak bodově, tak být i lídr pro mladší juniorky, které nemají tolik zkušeností,“ svěřila se Holešínská, jež je v 25 letech druhou nejstarší hráčkou ostrovního týmu.

„Měla jsem i jinou nabídku z týmu, který hrál kvalifikaci o Euroligu, nakonec to nevyšlo, tak jsem na poslední chvíli přestoupila do Gran Canarie,“ popisovala příchod z maďarského Ceglédu.

Výhody a úskalí kanárského bytí „Kromě zápasů na Tenerife, musíme za všemi týmy létat,“ říká Holešínská. „Když máme nějaký den volna, tak se snažíme někam si zajet. Většinou je z toho nakonec ležení na pláži, ale je tam opravdu krásně.“

Ještě předtím prošla americkou univerzitní soutěží, kde působila nejprve v barvách University of Illinois, následně hrála za North Carolina University, alma mater Michaela Jordana.

Její španělské výkony nezůstaly bez odezvy.

„Tu nominaci si vybojovala. Její výkony jsou hodně příjemným překvapením,“ chválila Holešínskou trenérka Ptáčková.

„Pro nároďák to je velmi důležité,“ připojila se Reisingerová. „Pro rozehrání si (Petra) vybrala skvělý klub. Myslím, že to pro ni bude důležitý krok v další kariéře,“ předpovídala své parťačce nejlepší česká basketbalistka za uplynulou sezonu.

Ona sama se už se Španělskem sžívat nemusí, rozehrála tam šestou sezonu. Katalánskou Gironu, ve které strávila poslední dva roky, obměnila za Salamanku, jež leží západně od Madridu.

Když mluví o novém působišti, v tváři se jí tvoří úsměv.

„Jsem moc spokojená. Ukazuje se, že přestup bylo dobré rozhodnutí,“ pochvaluje si opora reprezentace, která v tomto ročníku Euroligy sbírá průměrně dvanáct bodů a přes sedm doskoků na zápas.

„Myslím si, že oproti loňskému roku jsem se hodně změnila,“ naznačuje pivotka, která patří ve 24 letech také mezi zkušenější hráčky v reprezentaci. „Změnila jsem se celkově ve hře pod košem. Vím, co chci hrát, jak to chci hrát, v obraně i ve čtení hry. Rostu i co se týče věku, takže se začínají sčítat i herní zkušenosti.“

Sedla jí především spolupráce s koučem Robertem Iniguezem. „Sice se říká, že trenér vás nemůže tolik ovlivnit, ale od něj se vyvíjí důvěra a energie, kterou na hřišti mám. Cítím, že to chci hrát pro toho člověka, který stojí na lavičce na vaší straně. Opravdu nás podporuje, věří nám v tom, co děláme na hřišti a tohle je pro nás jako hráčky nesmírně důležité. Člověk pak pro něj chce opravdu bojovat.“

Zůstává jediné místo

Na novou trenérku si Reisingerová musí zvykat i v reprezentaci, před zápasem s Nizozemskem je ale novot více.

Mezi šestnáctkou hráček v širším výběru jsou tři debutantky - Emma Čechová ze Žabin Brno, Anežka Kopecká z KP Brno a rozehrávačka Kateřina Zeithammerová z Hradce Králové.

„Je to zásadně jiné ve všem. Ještě na sebe nejsme tolik zvyklé a poznáváme se. Jak s holkami, tak s trenérkou. Myslím, že máme herní systémy a akce takové, abychom se je rychle naučily, protože člověk si s tím během pár dní nemůže úplně hrát,“ vysvětluje.

„Všichni do toho ale jdeme naplno, a to by mělo převážit fakt, že se neznáme,“ burcuje Reisingerová před klíčovým duelem.

O vítězi skupiny I a zároveň i jediném postupujícím týmu na mistrovství Evropy se z největší pravděpodobností rozhodně právě ve čtvrtečním utkání v Nizozemsku a v únorové odvětě v Česku.

„Všechny moc dobře víme, o co hrajeme,“ ujišťuje Holešínská. Když to v Nizozemsku zvládneme, budeme mít velkou šanci na postup.“