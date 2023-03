České basketbalistky budou hrát na ME ve skupině v Tel Avivu s Izraelem

Z nejvýše nasazené čtveřice připadají v úvahu jako možný protivník českého týmu Španělsko, Francie a Belgie, z druhého koše se nabízejí Turecko, Itálie a Řecko. Jisté je, že z druhého koše nemohou Češky narazit na druhého pořadatele Slovinsko a z prvního na Srbsko, které se stalo partnerským týmem Slovinek, v Lublani nicméně nebude s domácím celkem ve stejné základní skupině.

Šampionát se uskuteční od 15. do 25. června. Los v Lublani, kde šampionát vyvrcholí, je na programu ve středu od 17:00. České basketbalistky se představí na ME popatnácté za sebou.

„Netušila jsem, jestli bylo ve hře, že si nás Izrael vybere. Nevím, jestli si nás zvolili jako hratelného soupeře nebo z důvodů politických či jiných. Víme, že situace v Izraeli je náročnější po stránce bezpečnosti, a když jsme se o tom bavili, asi by byly státy z tohoto hlediska i náročnější. Anebo si nás zvolili kvůli dobrým vazbám obou federací,“ uvedla Ptáčková v tiskové zprávě České basketbalové federace. Předpokládá ale, že výběr se řídil i sportovním hlediskem. „Určitě si udělali skauting, vědí, že máme změněný a omlazený tým, takže i tohle bude hrát velkou roli,“ doplnila Ptáčková.

Nasazení zemí před středečním losem ME: Koš 1: Španělsko, France, Belgie, Srbsko Koš 2: Turecko, Itálie, Řecko, Slovinsko Koš 3: Velká Británie, Černá Hora, Slovensko, ČESKO Koš 4: Maďarsko, Lotyšsko, Německo, Izrael

Česká federace musela izraelskou volbu posvětit. „Když jsme si s kolegy vyhodnocovali, kdo by mohl být ve čtvrtém koši, tak třeba na Maďarky bychom narazili neradi, a taky na Němky, které by mohly být posílené o sestry (Satou a Nyaru) Saballyovy, které nehrály kvalifikaci,“ konstatovala Ptáčková.

Izraelský tým odehrál kvalifikaci s jistotou postupu a ve skupině s Lotyšskem a Švédskem dvakrát zvítězil a dvakrát prohrál. „V kvalifikaci si jejich celek vedl velmi dobře. Shodou okolností den před tím, než nám Izraelci nabídli partnerství, jsem si pustila jeden jejich zápas s Lotyšskem, kde tým prohrál až v koncovce. Nebude to tedy nějaký obrovský outsider, hrají jiným stylem, pro nás nezvyklým a možná i nepříjemným. Víme, že ani ten čtvrtý koš nebude jednoduchý,“ podotkla Ptáčková.

Ve středu bude znát kompletní los a z prvního koše si nepřeje zejména Francii a Španělsko. „Takže Belgie by byla ideální, ale to by bylo už moc velké štěstí,“ uvedla Ptáčková. „A z druhého bych nerada Turkyně, které mají naturalizovanou Američanku a budou pod košem velmi silné a nepříjemné. A vedle nich by tam nemusela být ani Itálie,“ doplnila trenérka.