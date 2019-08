Jak uspět bez hvězdy. Cíle neměníme, říká za basketbalisty Satoranský

„Velká smůla, Honzu to musí strašně mrzet,“ říká Tomáš Satoranský, nejlepší český basketbalista a osudový reprezentační parťák Jana Veselého. „Honza je na evropská měřítka dost jedinečný hráč. Individuálně ho nahradit nejde.“

Což je pro Česko krutá zpráva.

Na mistrovství světa se dostalo poprvé od rozdělení federace, jejich českoslovenští basketbaloví předchůdci si na šampionátu naposledy zahráli v roce 1982.

Jenže Veselý u toho nebude - a soupiska je náhle chudší, prázdnější. Nejlepší hráč Euroligy to nezvládne, zraněné koleno mu sotva dovolí udělat dřep.

„Hrát na této úrovni bez něj? Začíná dobrodružství,“ vystihuje reprezentační kouč Ronen Ginzburg. „Budeme chtít od všech o to větší úsilí, abychom tuhle ztrátu zamaskovali. Musíme se připravit tak, aby nám chyběl co nejméně.“

Přeloženo: Veselý bude chybět jistojistě. Na 213 centimetrů má výborný pohyb, zvlášť v obraně. To on měl v Šanghaji nejprve 1. září zmírnit očekávanou drtičku americké hvězdné skvadry, pak svojí výškou pomoci přetlačit Japonce a v pikantním závěrečném duelu se proti Turecku jakožto superhvězda Fenerbahce předvést natolik, aby Česko mohlo projít do další fáze šampionátu. Tam se ze skupiny E podívají jen dva nejlepší státy.

Takové byly cíle s Veselým.

A bez něj? „Měly by zůstat pořád stejné. Není dobré je měnit, už kvůli psychice týmu. Proč se toho najednou nějak zaleknout? S jakým jiným cílem bychom měli odlétat?“ burcuje Satoranský. „Chceme postoupit, šance pořád je. Budou to tři těžké zápasy, to dobře víme, ale máme určité sebevědomí z minulých let i z povedené kvalifikace.“

Jaromír Bohačík (vlevo) a Ondřej Balvín na tréninku české reprezentace v Nymburce. Tomáš Satoranský na tréninku české reprezentace v Nymburce

Kouč Ginzburg si s Veselým volal dva měsíce a pondělek se stal dnem D. Termínem, který si určili pro rozhodnutí, jakkoli nepříjemné.

„Budeme muset trochu změnit styl. Ale máme jiné hráče, kteří jsou na zodpovědnost v zápasech dobře připravení,“ věří Satoranský.

Kdo je české velké jméno

On připraven je. Jediný Čech v NBA získal klid na trénink, neboť novou smlouvu s Chicago Bulls na 10 milionů dolarů ročně podepsal už 1. července. Dynamický i zkušený rozehrávač, výrazně lepší střelec než před odchodem do zámoří, hecíř i poctivý obránce. V mužstvu s mottem „Rvi se jako lev“ je Satoranský jasným vůdcem smečky.

Opěrným sloupem má nově být Ondřej Balvín, ještě o tři centimetry vyšší než absentující Veselý. „Vyrostl ve výborného hráče se zkušenostmi z Euroligy,“ oceňuje ho Satoranský a Balvín mu to vrací: „Jako velké jméno máme Satyho. Známe se několik let, jádro drží spolu. Musíme ze sebe dostat to nejlepší.“

Osu týmu dál tvoří naturalizovaný Američan Blake Schilb a kapitán Pavel Pumprla, specializující se na znepříjemňování života ofenzivním hvězdám soupeřů. Z pětice ústředních osobností se stalo kvarteto.

„Je to velké zklamání pro nás i pro Jana. Jenže takový je život,“ nepanikaří kouč Ginzburg. „Nejsme Amerika, abychom mohli nahradit 15 omluvenek. Nejsme v tomhle směru ani Turecko, to je jasné. Ale když někdo vypadne, jeho místo musí zaujmout někdo jiný.“

Už jsme vyrostli

Když Češi před dvěma lety vyrazili bez Veselého na mistrovství Evropy, přišel výsledkový průšvih, rychlý konec ve skupině.

„Pro hodně kluků to byla první velká akce. Myslím, že jsme za tu dobu vyrostli,“ věří Satoranský. „Získali jsme víc sebedůvěry. I klubovou sezonu v Nymburce už odtáhli hlavně Češi. Máme sehraný tým i nějaké ty centimetry navíc, které dřív chyběly. Teď jen sladit formu na ty nejdůležitější momenty.“

Blake Schilb (vlevo) a Ondřej Balvín na tréninku české reprezentace v Nymburce

Měsíc totiž uplyne rychle. Už v pátek zahájí Češi turnaj v Praze, za týden se ukážou v Hamburku, pak odletí na asijskou generálku do Soulu. Co prodloužený víkend, to tři starty. „Devět zápasů je skvělá porce,“ oceňuje Satoranský.

A hlavně dost prostoru na to, jak si zvyknout na basketbal bez hvězdy JV.