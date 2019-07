Amerika přichází o míčové básníky. A kupa omluvenek přináší pochyby

Basketbalová supervelmoc necelý měsíc před startem mistrovství světa krvácí. Amerika, která poslední zápas na vrcholné mezinárodní akci ztratila v semifinále MS 2006, každým dnem přichází o další a další míčové básníky. I Češi, kteří s jindy takřka neporazitelným sokem 1. září v Šanghaji turnaj zahájí, by mohli pocítit závan naděje. Jenže...

„Od nás by to bylo hodně troufalé,“ vůbec neváhá s odpovědí Tomáš Satoranský, jediný krajan v NBA. „Mají výhodu v tom, že můžou poskládat klidně deset mužstev. Ale s tím, jak jim hráči ubývají, to bude trochu otevřenější.“

V nominaci na šampionát v Číně se od začátku nemyslelo na LeBrona Jamese, Stephena Curryho, Kevina Duranta či Kahwiho Leonarda – někteří mají přes léto nesportovní povinnosti, další kurýrují zranění, jiným se prostě nechce (byť většinou tento důvod obalí do laskavějších slov). I tak ukázal slavný kouč Gregg Popovich na dvacítku, s níž se nemusel bát nikoho a ničeho.

Téměř polovina jmen už je fuč, omluvenku poslalo devět mužů!

Bradley Beal (vlevo) a Anthony Davis svým umem Spojeným státům na MS nepomohou.

„Jsme si vědomi toho, jak důležité je mít co nejširší soupisku,“ pronesl manažer Jerry Colangelo, když nuceně donominoval šestici Jaylen Brown, Montrezl Harrell, Mason Plumlee, Julius Randle, Marcus Smart, Thaddeus Young. „Všichni nabízejí výjimečné schopnosti a atletičnost. Vybereme ten nejlepší možný tým – tak, abychom zaútočili na třetí zlato v řadě.“

Proč se tohle všechno děje? Hlavní důvody jsou následující.

Mistrovství světa zakončí finále v Pekingu až 15. září, necelé tři týdny před startem příprav na NBA.

Ne že by světový šampionát byl pro miliardáře s míčem vyloženě k přehlížení, naposledy v roce 2014 na něm hráli Curry, Durant, Davis a další borci. Jeho prestiž nicméně snižuje to, že se příští léto koná olympiáda – a to je pro USA událost takového rozměru, že basketbalovým ikonám letošní absenci určitě nebude nikdo vyčítat. Vedení chápe, že obětovat měsíce určené k přípravě a tréninku dva roky po sobě je nereálný požadavek.

Třetím bodem může být to, co se minule přihodilo Paulu Georgeovi, který si v přípravě nebývale ošklivě zlomil lýtkovou i holenní kost a tři čtvrtě roku nehrál – v hlavách mužů, které logicky živí klubové peníze, tahle vzpomínka krouží jako černočerná noční můra.

Khris Middleton, Kemba Walker a Kyle Lowry by měli patřit k oporám Američanů.

„Přemýšlel jsem nad tím taky. Viděl bych důvod v tom, že v NBA bylo poslední dobou velké množství zranění a hodně hráčů se bojí, že by to mělo vliv na jejich sezonu,“ souhlasí Satoranský.

On sám však dobře tuší, jakou sílu skrývá soupiska, kterou lze aktuálně označit zhruba za C tým USA.

„Pořád to jsou All-star hráči. Khris Middleton, Kemba Walker, Kyle Lowry... Mají obrovskou kvalitu a dominují jeden na jednoho, což je v Americe největší přednost,“ říká. „Jsem zvědavý, jak atletický tým postaví. Vždycky ostatní drtili presingem, rychlou hrou dopředu.“

Bude to hukot, o tom žádná. Ale že by do Číny mířila parta neporazitelných? „Třeba Srbsko nebo Španělsko jsou skvěle koučované a velmi zkušené celky. Osobně jsem zvědavý, jak se předvede Kanada, která bude mít na papíře obrovskou kvalitu,“ vyjmenovává Satoranský. A co takoví buldoci z Austrálie?

Kdo toužil spatřit dominanci a těšit se z nejzářivějších hvězd NBA, bude zklamán. Koho naopak láká čekat po 13 letech na pád obrů, ten aby si už chystal popcorn.