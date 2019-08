Obr v potížích a basketbalisté s ním. Stihne Veselý mistrovství světa?

„Honza od května neodehrál jediný zápas. Ještě stále ho trápí zranění kolena, které doléčuje u německého vyhlášeného specialisty. O tom, zda se k týmu připojí nebo ne, rozhodnou následující dny,“ uvedl v tiskové zprávě reprezentační manažer Michal Šob. „Bude záležet na jeho zdravotním stavu, to je jedna věc. Druhou je, že se musí dostatečně připravit na šampionát. Čas do jeho začátku se krátí.“

Turnaj hraný v osmi čínských městech startuje již 31. srpna a letos náleží mezi největší sportovní svátky, vždyť naposledy se o světové medaile hrálo v roce 2014 a pak se obvyklý čtyřletý cyklus ještě natáhl, aby nekolidoval třeba s fotbalovým šampionátem.

Balvín i Schilb už trénují Národní tým je měsíc před startem mistrovství světa téměř v plném složení. „Připojili se k nám Blake Schilb, Ondra Balvín a kapitán Pavel Pumprla. Ti už s týmem aktuálně trénují. Naopak se odpojil Viktor Půlpán, který ale nadále zůstává v širší nominaci. V pondělí 5. srpna se připojí Tomáš Satoranský, jehož omezují pravidla NBA,“ přiblížil manažer Michal Šob.

Hořká souhra okolností: Česko se mezi elitu dostalo vůbec poprvé v dějinách samostatné země a Veselý je zase momentálně formálně nejlepším basketbalistou kontinentu – jako první našinec byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem Euroligy.

„Postup na šampionát je neskutečná věc pro český basketbal. Doufám, že budeme kompletní a něco uhrajeme. Já se těším na léto, až pojedu k moři a budu u něj ležet, ať se vyléčím,“ říkal na konci května jakožto čerstvý MVP elitní klubové soutěže.

Plány mu bohužel nevycházejí.

Pro české ambice by to byla bezesporu rána na solar. Veselý je spolu s Tomášem Satoranským, jediným Čechem v NBA, nejvýraznější tváří celku. Tihle dva si užívají, že spolu zvládají hrát takřka se zavřenýma očima – byla to z velké části právě jejich souhra a jejich skvělé výkony, které Česko před čtyřmi lety dovedly k historickému 7. místu na Eurobasketu a tím také k olympijské kvalifikaci o Rio de Janeiro.

Tyto dva turnaje započaly nejlepší éru národního mužstva od rozdělení Československa. Postup do Číny je zase opentlen tím, že se mužstvo izraelského kouče Ronena Ginzburga v Šanghaji utká s nejatraktivnějším možným celkem, ale zároveň má i s Američany ve skupině šanci na úspěch, o druhé postupové místo se hodlá přetahovat s Tureckem a Japonskem.

Bez nejúdernější české věže by to ale šlo daleko hůř.