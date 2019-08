Hvězda zůstane doma. Basketbalisté odehrají MS bez zraněného Veselého

Zkoušel, co se dalo. Ale finální verdikt je nemilosrdný: Jan Veselý to nezvládne. Obr, který byl jako první Čech v dějinách vyhlášen nejlepším hráčem minulého ročníku Euroligy, měl s kolenem dlouhodobé potíže, léčí ho právě od květnového Final Four prestižní kontinentální soutěže.

Od té doby Veselý jen odpočíval a absolvoval rekonvalescenci.

„Bohužel to na mistrovství světa nevyjde,“ vzkázal. „Účast jsem neodřekl, ale trápím se s kolenem od ledna, zdraví je přednější. Je mi líto, že si nemůžu v Číně s klukama zahrát, v kvalifikaci jsme udělali obrovský úspěch.“

Veselého neúčast očividně štvala, jenže jeho aktuální stav nejlépe vyjadřuje to, že teprve začíná s dřepy.

Češi jsou kompletní, trénuje už i hvězdný Satoranský S národním týmem basketbalistů se od pondělí připravuje i jeho nejvýraznější tvář, jediný Čech z NBA Tomáš Satoranský. „Tréninky jsou hned o něco veselejší, nejen po sportovní stránce, Tomáš přináší spoustu vtipných okamžiků,“ usmál se manažer týmu Michal Šob. „Ale hlavně je fajn, že už je tady a že se zase můžeme o něco víc sladit.“ Kromě zraněného Veselého má totiž kouč Ronen Ginzburg už k dispozici všech 15 hráčů, z nichž by měla vzejít definitivní dvanáctka účastníků světového šampionátu.

„Bylo to těžké rozhodnutí, bohužel ale nejsem v situaci, abych se zakousl a řekl, že to trošku bolí a budu hrát i tak. Takhle už jsem dohrával druhou polovinu minulé sezony, není to řešení. Mám před sebou dlouhou kariéru, musím se dívat i do budoucna.“

Vedení reprezentace se na tuto variantu připravovalo. „Indicie jsme měli,“ říká manažer národního týmu Michal Šob. „S Honzou jsme v průběžném kontaktu. Poslední dny ukázaly, že nejen že není připraven se zúčastnit šampionátu, ale zároveň bude mít jen tak tak co dělat, aby se připravil na novou sezonu.“

Že je český tým bez Veselého na papíře slabší, je jasné.

„Honza je jednak úřadující MVP Euroligy, to mu dává samo o sobě punc kvality,“ kývne Šob. „Týmu se rozhodně hraje líp s ním, hlavně v obraně je mimořádně platný, když je na hřišti, máme výškovou převahu. Ale takhle to je, tým dokázal na šampionát postoupit téměř bez Honzy. Musíme se s tím poprat. Víme na čem jsme. Už nemá cenu spekulovat, jestli Honza přijede, nebo ne.“

Jan Veselý v reprezentačním dresu.

Podkošové posty jsou pro reprezentaci roky komplikovaná záležitost.

„Co si budeme nalhávat, dlouhodobě nemáme v Česku pivoty, těžko šlo čekat, že vytáhneme králíka z klobouku,“ říká Šob.

Jasnou jedničkou mezi čahouny tak nyní bude Ondřej Balvín, 216 centimetrů vysoký kolos působící ve Španělsku.

„Ondra je pro nás megadůležitej bez ohledu na Honzu, tolik hráčů přes 210 prostě nemáme,“ říká reprezentační manažer. „Sestava pivotů nám trochu motá hlavu, na druhou stranu jsou tu hráči, co prošli celou kvalifikací. Kvalitu na to, aby odehráli větší porci minut než dosud, mají.“