Veselý na seznamu legend. Dveře do NBA jsem nezavřel, tvrdí české eso

Juan Carlos Navarro. Miloš Teodosič. Dimitris Diamantidis. Andrej Kirilenko. Nebo naposledy Luka Dončič - mladíček, co za první sezonu stačil okouzlit NBA. Takové kapacity se nacházejí na seznamu nejužitečnějších hráčů nejlepší evropské klubové soutěže.

Seznamu, do nějž za rok 2019 přibyl Jan Veselý z Fenerbahce Istanbul.

„Určitě největší individuální cena, jakou jsem dostal,“ řekl pro česká média. „Je to super ocenění za tvrdou práci, kterou jedu celý rok. A tým taky. Nejsem totiž basketbalista, co pro sebe vytvoří situace a dává 30 bodů na zápas. Musím k tomu mít ostatní.“

Právě proto ovšem Veselý zažil i hořké pocity. Jeho Fenerbahce neprošlo do finále Final Four, on navíc končil zraněný. Jak na tom je? „Netuším. Fakt nevím. Uvidíme, co a jak.“

Daleko víc ho tížilo, že turecký celek nedotáhl na evropský trůn. „Za cenu jsem rád, ale to, že jsme nepostoupili do zápasu o titul, je zklamání.“

Jan Veselý v sezoně 2018/19:

O čem dalším česká basketbalová superstar ve španělské Vitorii hovořila?

O galavečeru se třemi cenami: „Byl jsem mile překvapený. Spoluhráči, kamarádi i manželka mi říkali, že vyhraju, ale po únorovém zranění jsem tomu nevěřil; nepředváděl jsem výkony jako předtím. Ceny z dřívějška jsou doma u mámy na polici, tyhle mám v Istanbulu. Kvůli narození dítěte jsme renovovali byt, mám tam na ceny celou vitrínu. Je to taky dárek pro malého a pro manželku. Ona je MVP, že porodila syna.“

O celé sezoně: „Osobně ji fyzicky i mentálně beru jako dobrou. Než jsem si zranil koleno, cítil jsem se dobře; po operaci jsem se dostal zpět do pohody, ale pak přišly jiné komplikace. S comebackem jsem asi spěchal. Bohužel, ale to je sport. V některých chvílích musíme dát stranou, jak na tom jsme, jak se cítíme. A podřídíme se týmu.“

O výrazně zlepšených trestných hodech: „Všechno je o hlavě. Jakmile má někdo problém se šestkami, není to o technice střelby. Jsou takoví, co mají úspěšnost 90 procent, i když to vypadá, jako by poprvé drželi balon. Ale věří si. A já si tuhle sezonu věřil od začátku, a nejen v šestkách.“

O nové smlouvě ve Fenerbahce: „Že bych tu dohrál kariéru, je jednou z možností. Jsem v Istanbulu spokojený, pětkrát za sebou jsme postoupili do Final Four, jsem v jednom z nejlepších týmů Evropy, není si na co stěžovat. Každý rok máme stejný cíl - vyhrávat tituly. Nic menšího než Final Four nebereme. Příští sezonu to nebude jiné.“

Akci Jana Veselého z prvního kola vybrali fanoušci jako nejhezčí v sezoně:

O možnosti návratu do NBA: „Někdy nad tím přemýšlím, dveře jsem nezavřel. Jestli tam bude nějaká nabídka, která by byla dobrá jak finančně, tak situací v týmu, tak bych to zvážil. Teď pár nabídek přišlo, ale zase ne tak vážných. Proto zatím zůstávám v Istanbulu.“

O tom, jakou roli hrálo narození dítěte: „Je to změna života. Neskutečné, jedna z nejlepších věcí, která se mi stala. Už to není jen o mně: na Istanbulu je super i to, že to máme blízko domů - do Česka i do Srbska. Když někdo z rodiny chce, přijede v pátek na víkend a v neděli se může v klidu vrátit. Privátně i basketbalově jsme v Istanbulu spokojení.“

O blížícím se MS s českou účastí: „Postup je neskutečná věc pro český basketbal. Doufám, že budeme kompletní a něco uhrajeme. Já se těším na léto, až pojedu k moři a budu u něj ležet, ať se vyléčím. Pak uvidíme. Nejprve si chci odpočinout, potom individuálně trénovat v Bělehradu a uvidí se, jak se budu cítit. Všichni v repre vědí, že se s týmem nebudu připravovat hned od začátku.“

O tom, jak s Tomášem Satoranským posouvají český basketbal: „Samozřejmě o sobě víme, Saty teď zase psal mně. Ale nijak to neprožíváme, určitě to není nějaké vzájemné předhánění se. Známe se od mých 16 let, vždycky jsme se podporovali a podporovat se i budeme. Doufám, že bude takhle v NBA pokračovat.“