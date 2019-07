A kolik měříte? Satoranský učí děti nadšení pro sport i pro dobré jídlo

Jakožto čerstvý otec nezapřel výchovné praktiky. „Ptají se na kde co. Jeden dokonce na to, kolik měřím, tak jsem mu řekl, ať se podívá na internet,“ baví se Satoranský. „Ke konci přednášky už byli docela rozjívení, den je dlouhý a horký. Ale zajímá je spousta věcí.“

Basketbalová omladina jeho slova hltá – jak by ne. Lepší vzor v Česku nemají.

„Je hezké vidět, jaké pokroky dělají. Letos se hlavně první den kempu sešly nejšikovnější děti, co jsem tu kdy měl,“ chválí si čtvrtý ročník akce. „Vždycky si říkám, že nejtěžší je zvládnout ty nejmladší, jsou ještě takoví oprsklí. Pořád chodí a na všechno se ptají. Já jim odpovídám, že na to bude čas, ale je to nějak nezajímá... Tam je vidět největší nadšení.“

Což je věc, která tvář českého basketbalu zajímá nejvíce.

„Zvlášť u nejmenších je to nejdůležitější,“ kývne. „Nadšení je víc, než aby se učili technické věci nebo to, co trénuju já. Chci, aby si to užili. Sám si pamatuju, že tohle období, kdy cítíte opravdovou radost ze sportu, je nejkrásnější.“

Satoranskému se v únoru narodila dcera Sofia Gia a cítí to: „Vidím na sobě nějaké změny. Ale spíš malé – měl jsem k dětem docela vždycky blízko, mamka učí ve školce. Možná jsem po ní přebral nějaký talent. Ale zodpovědnost to samozřejmě je. Svoje děti bude hlavně podporovat v tom, co budou chtít dělat ony, tak jak to dělají moji rodiče. Ať to bude basketbal, jiný sport nebo cokoli jiného. Hlavní je to dělat s láskou.“

Rodinné vazby navíc letos přenesl na talentované basketbalisty i jinak. Nejen díky tchánovi, jímž je známý gurmet Pavel Maurer, si Satoranský potrpí na jídlo.

„Na kempech máme přednášky o zdravé výživě a chtěli jsme se spojit se špičkovým cateringem, tak jsme zvolili Zátiší Group,“ uvedl. „Když už máme přednášku o jídle, je důležité, aby si děti skutečně daly něco, co dobře chutná. Taky se snažím podporovat různé charity, a proto jsme se spojili s organizací, která dodává v Indii jídlo pro děti. Nakrmíme jich asi pět set. Myslím, že i tohle je dobré dělat i v rámci basketbalového kempu.“