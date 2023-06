Andělová po Belgii: Dvacet vteřin bráníte, pak trojka? Demotivující

Reprezentantky tak mají po dvou vystoupeních na šampionátu bilanci jednoho vítězství a jedné porážky, na čtvrteční skalp Italek proti favorizovaným Belgičankám nenavázaly.

„Věděly jsme, že jsou pomalu nejzkušenějším týmem na tomhle mistrovství, chtějí minimálně medaili, mají i na zlato. Hrají velmi kolektivně, vidí se, doskakují, jsou silné, mají všechno, co má kvalitní tým mít,“ ocenila přemožitelky 27letá Andělová.

Jak se vám takové síle čelilo?

Je strašně těžké, když třeba dvacet vteřin bráníte, snažíte se zamezit každé střele, a pak dostanete trojku z rohu. To je určitě demotivující, ale myslím, že jsme na hřišti nechaly všechno.

Trápila vás nejvíc Emma Meessemanová, která zaznamenala 24 bodů a 11 doskoků?

Holky pod košem to s ní měly těžké, ona je jednou z nejlepších hráček na světě. Dala přes dvacet bodů, co víc k tomu říct... Ale myslím, že i tak jsme se s ní popraly docela dobře.

Škodila vám i agresivní obrana Belgičanek?

Určitě. Hrají opravdu tvrdě, moc jsme nevěděly, jak si poradit už se samotným pick and rollem (clonou při útočné akci), takže jsme musely střílet z těžkých pozic a někdy z toho byly lehké ztráty.

Česká basketbalistka Gabriela Andělová brání Belgičanku Antonii Delaerovou.

V úvodu jste prohrávaly 0:9, proč se vám dějí takové výpadky?

To by mě taky zajímalo. Možná jsme nenastoupily dostatečně koncentrované, čekaly jsme, že zápas bude probíhat v takovém tempu, ale určitě jsme na to nebyly správně připravené.

Jak se vám hrálo v prakticky prázdné hale?

Není to příjemný pocit, myslím, že diváci by mohli chodit ve vyšším počtu, možná by nám i pomohli. Ale strašně děkuju našim fanouškům, kterých tu je podle mě 20 až 25. Cením si, že přiletěli do Izraele.

Zůstane trenérka Ptáčková i po tak vysoké porážce vyrovnaná?

Ona je takový klidnější typ, nepořvává po nás, bere to s respektem k týmu. Ví, že jsme odevzdaly maximum.

České basketbalistky před utkáním s Belgií.

Těší vás aspoň pozice nejlepší střelkyně družstva?

Jelikož jsem střelec, tak bych body přinášet měla. Zápas mi docela vyšel, mohla jsem dát možná i další dvě trojky nebo nějakou další střelu, ale myslím, že jedenáct bodů proti takovým soupeřkám je kvalitní výkon. Budu se snažit pokračovat i proti Izraeli a po zbytek mistrovství.

Co od nedělního střetu s domácím výběrem čekáte?

Žádnou jejich hráčku blíž neznám, ale myslím, že taky hrají rychlé protiútoky a střílejí za tři. Bude to hodně náročný zápas na obranu, na koncentraci v obraně, různé zabíhání, takže musíme být připraveny jak po fyzické, tak psychické stránce.

Pomůže vám sobotní volný den?

Teď po Belgii odpoledne asi půjdeme k moři, ale nemáme čas někam vycházet nebo se nedej bože válet na pláži. Budeme se připravovat na Izrael, v sobotu máme dva tréninky, takže to bude v klasickém módu.