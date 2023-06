Šok ne, ale záhul ano. Jak Češky s průměrem 24 let staví odrazový můstek

Výraznou obměnu symbolizuje třeba stále ještě 18letá a 195 centimetrů vysoká Emma Čechová. V pátek ve skupině šampionátu v Tel Avivu proti Belgii, jednomu z hlavních adeptů na zlato, odehrála 21 minut, trenérka Romana Ptáčková v ní vidí budoucí podkošovou oporu.

„Je super zahrát si proti tak skvělému týmu a euroligovým hráčkám. Není to šok, ale docela záhul. Sbírám spoustu zkušeností, zjišťuju, na čem ještě musím pracovat,“ líčila talentovaná basketbalistka po porážce 41:84.

A co tedy potřebuje zlepšit?

„Všechno,“ vypálí s úsměvem. Po chvíli vážnějším tónem dodá: „Musím zesílit, být agresivnější a tvrdší na útočném a hlavně obranném doskoku.“

Kromě ní ještě dalších pět příslušnic aktuálního kádru nedovršilo 24 let. Dominika Paurová, jež studuje v zámoří, se dokonce narodila v roce 2005.

Pět hráček zažívá mistrovství Evropy poprvé, dalších pět okusilo jen šampionát v roce 2021.

České basketbalistky před utkáním s Belgií.

„Partu máme dobrou, výhra nám dodává pozitivní energii,“ naráží Čechová na čtvrteční povedený vstup do právě probíhající kontinentální přehlídky.

Reprezentantky předčily papírově silnější Itálii, přestože ve třetí čtvrtině prohrávaly o 14 bodů. Pod tlakem nepříznivého skóre se navzdory ne tolik prověřené soupisce nepoložily.

„Nevzdaly jsme se, možná i díky tomu, že jsme mladší, tak jsme měly víc sil. Pořád jsme zkoušely vývoj otočit, vítězství nám dalo velké sebevědomí,“ přibližuje Čechová.

Úsilí ocenila i trenérka Ptáčková, která několik svěřenkyň zná z mládežnických národních týmů. I proto její loňské jmenování podtrhuje přestavbu. Předloni dovedla reprezentaci do 19 let k šestému místu na mistrovství světa, těší ji i zatím dílčí úspěchy mezi seniorskou elitou.

„Jsem pyšná, hlavně za nasazení,“ chválila v Tel Avivu po výhře nad Itálií 61:58. „Ale opakuju, že nám nic jiného než bojovat nezbývá. S veškerým respektem k hráčkám nemáme takovou kvalitu. A že se holky dokážou nabudit a jedna za druhou zabojovat, dělá tým větší. Pak můžete někdy vyhrát i těžké zápasy, které vypadají ztraceně.“

V pátek proti Belgii už Češky heroický obrat nevystřihly, naopak schytaly drsnou lekci a vysokou porážku, nicméně jednoznačně se vyvíjející konfrontace aspoň naskytla vítanou příležitost k dalšímu otrkávání.

V neděli proti Izraeli se basketbalistky pokusí přidat druhou výhru, kterou by vykročily za druhým místem ve skupině, z nějž by šly do předkola o postup do čtvrtfinále z výhodné pozice. Díky tomu by mohly pomýšlet na přísun dalších cenných prověrek proti elitním sokyním.

Důležitý pilíř mladého výběru ztělesňuje kapitánka Renáta Březinová, ve 33 letech jasně nejzkušenější členka týmu.

Kapitánka českých basketbalistek Renáta Březinová slaví vítězství nad Italkami v rámci mistrovství Evropy v Tel Avivu.

„Holky občas po zápase pro radu přijdou. Když máme nějaké nedorozumění, nebo zjišťují, jak se rotuje v obraně. A občas jim chodím i já sama říkat, jak by měly co dělat,“ popisuje. „Některé holky jsou o třináct čtrnáct let mladší než já. Zaslouží si tady být, jsou skvělé, určitě mají talent. Budu se jim snažit co nejvíc pomáhat.“

Coby mentorka je nabádá třeba k tomu, aby se zbrkle nevrhaly do každého boje: „Když se na hřišti válí balon a je kolem něj patnáct lidí, tak ony přiběhnou a ještě tam skočí, zatímco já kouknu, jestli je mě potřeba. A když ne, tak se tam nehrnu. Mám strach o svoje tělo, takže nad kroky přemýšlím víc. Ale ony k tomu určitě taky dospějí.“

A až patřičně vyzrají, rády by navázaly na dřívější úspěchy.

Třeba 21letá Eliška Hamzová může napodobit matku Romanu, majitelku stříbra z ME 2003. Basketbalistky by se tak symbolicky propracovaly zpět na výsluní, třeba na olympijské hry v Los Angeles 2028.

Odrazový můstek by si rády vystavěly nyní na mistrovství Evropy.