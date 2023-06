Koš, kterým stvrdila výhru? Haluz. Jak nemocná Hamzová ustála křest ohněm

Odehrála necelých 22 minut, s Petrou Holešínskou se podělila o post nejproduktivnější zakončovatelky národního týmu. „Klobouk dolů, jak zápas i s problémy, které má, zvládla. Je dříč a velmi poctivá hráčka,“ chválila 21letou rozehrávačku trenérka Romana Ptáčková.

Eliško, jak jste se na palubovce cítila?

Byl to pro mě křest ohněm, ale nakonec jsem se dokázala dát dohromady a v den zápasu už mi bylo dobře. Sice jsem se občas trápila, ale nakonec to nebylo špatné.

Co se vám honilo hlavou, když jste ve třetí třetině pět a půl minuty bodově neprosadily a prohrávaly jste 32:46?

Italky nás na začátku druhé půle hodně tlačily a my jsme se nedokázaly prosadit. Byly jsme hodně dole, ale pak dala Gába Andělová koš a najednou se průběh zlomil. Dobrou obranou už jsme jim toho moc nedovolily a zápas jsme otočily.

Vy jste dala poslední koš, kterým jste definitivně zajistila vítězství, po krkolomném nájezdu, při němž jste o míč málem přišla.

Jo, tahle akce byla lidově řečeno haluz. Ale jsem moc ráda, celkově jsme ukázaly, že tenhle tým má velký potenciál.

Největší hvězdu protivnic Cecilii Zandalasiniovou jste udržely jen na deseti bodech, nedala ani jednu trojku.

Myslím, že jsme ji dobře bránily, ale u ní taky záleží, jestli jí střely padají. Bylo vidět, že Italky hodně hrály na střelkyně zvenku. Jejich síla je ale na rozdíl od nás i pod košem.

Jak náročné byly bitvy právě v tomto prostoru, kde Italky zapsaly 15 útočných doskoků, kdežto vy jen šest?

Opravdu těžké, protože nemáme tak silové pivotky. Emma Čechová je pořád mladá (18 let) a není tak silná. S Belgií to bude ještě těžší, protože mají opravdu masivní pivotky, takže my malé musíme vypomáhat.

Jak se na favorizované Belgičanky, s nimiž se utkáte už v pátek, nachystáte?

Teď jsme šťastné a v euforii, ale můžeme slavit maximálně do té doby, než dorazíme na hotel. Pak si musíme zase nastavit hlavy na bojovnost, protože když vidíme, že můžeme porazit Itálii, která má spoustu hráček v Eurolize, tak proč bychom nemohly hrát i s Belgií.