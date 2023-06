Nebojím se ozvat. Osmnáctiletá Paurová o životě v USA i fandění rodičů

Úvodní výhru v Tel Avivu nad Italkami sledovala jen z lavičky, následně při porážce s Belgií i vzhledem k nepříznivému skóre a šetření hlavních opor dostala na hřišti necelých 14 minut.

„Byla jsem moc ráda, zkušenější hráčky se nám mladším snaží pomoct a poradit, čehož si moc vážím,“ oceňuje 183 centimetrů vysoká naděje.

Její první krůčky na vrcholné dospělé scéně sledují přímo v Izraeli i rodiče, společně s dalšími českými fanoušky tvoří malou skupinku v hale, která se zaplňuje jen na utkání domácího týmu.

„Mamka je slyšet všude, říkali nám to i trenéři, kteří se na zápasy koukali v Česku v televizi. Jsem moc ráda, že rodiče jsou tady a že od nich mám takovou podporu. Pokud postoupíme i do Slovinska, tak by taky chtěli přijet, ale musejí se dohodnout se šéfy v práci.“

Stejně tak si i ona sama musela v únoru narychlo vyřídit propustku ze střední školy DME Academy v Daytona Beach na Floridě, aby mohla vyslyšet premiérovou pozvánku do dospělého nároďáku. Tehdy slavila s týmem stvrzení účasti na mistrovství, vešla se i do konečné dvanáctičlenné nominace.

V neděli od 17:00 SELČ bude u toho, až Češky nastoupí proti Izraeli. V posledním duelu ve skupině budou usilovat o druhé místo, z nějž by šly do pondělního předkola o čtvrtfinále z výhodné pozice.

Paurová zažije reprezentační starosti i ve druhé polovině července, kdy společně s další aktuální spoluhráčkou Emmou Čechovou vyrazí do Španělska na mistrovství světa do 19 let. I to dokazuje, jak perspektivní výběr nynější svěřenkyně Romany Ptáčkové představují.

„Pod paní trenérkou se mi hraje výborně, znám se s ní už delší dobu z mládežnických reprezentací i Hradce Králové,“ přibližuje Paurová.

Po nabitých měsících se vrátí zpět do zámoří, kde po zdárné maturitě nastoupí na univerzitu Oregon State. „Původně jsem měla jít do Minnesoty, ale tam po sezoně odstoupila hlavní trenérka (i v Česku dobře známá Lindsay Whalenová), takže jsem se rozhodla hledat jinou možnost,“ vysvětluje.

beaverwbb Ona je Beav! ✍️



Welcome to the family, @dpaurova! #WeAreFamily oblíbit sdílet odpovědět uložit

Přesnou specializaci studia si ještě nezvolila, zatím směřuje ke kineziologii či architektuře. A vyhlíží i další posun ve sportovním a osobním životě.

„Naučila jsem se žít sama na druhé straně zeměkoule, pořádně mluvit anglicky, zároveň se nebojím ozvat. I při basketu se mluví anglicky, poznávám jiný styl a různé trenéry,“ vypočítává.

Až tyto poznatky přidá k dojmům z mistrovství Evropy, učiní další významný pokrok ve slibně nastartované kariéře.