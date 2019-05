Češky na ME trénují bez Vaughnové a Reisingerové. A to je problém

Vaughnová s Fenerbahce Istanbul hraje finále turecké ligy a podle Svitka se k týmu připojí až začátkem června. U Reisingerové je situace složitější, protože dohrávala sezonu se zraněním. Podle neoficiálních informací by měla mít poškozený meniskus.

„Julka je momentálně na vyšetření a uvidíme, jaký je její zdravotní stav,“ řekl novinářům Svitek. Absence Reisingerové by pro něj byla velkou ztrátou, protože ve španělské lize pomohla Gironě k titulu a navíc získala ocenění pro nejlepší hráčku finálové série.

„Těžko říct, jestli bychom místo ní povolávali někoho jiného. Ale víme, že výběr na pozice vysokých hráček není v Česku takový, takže by to bylo trochu problematické,“ přidal slovenský kouč. „Byla by to škoda, protože formu měla výbornou, ale i takový je život sportovce,“ dodal.

Česká reprezentantka Julia Reisingerová

V Mariánských Lázních čeká basketbalistky pětidenní kondiční příprava, poté zamíří do Trutnova a na přelomu května a června absolvují turnaj ve Slovinsku, kde se vedle domácího výběru utkají ještě s Chorvatskem. Další přípravné zápasy basketbalistky odehrají v Praze proti Portugalsku, Maďarsku, Lotyšsku, Bosně a Polsku. Šampionát je na programu na přelomu června a července v Lotyšsku a Srbsku.

„Myslím si, že nezačínáme brzo. Je to rozdělené na týdenní bloky, kdy mají holky konec týdne pro sebe, aby si od sebe i od basketbalu oddychly,“ vysvětlil Svitek, který na přípravu nominoval sedmnáct hráček včetně Vaughnové i Reisingerové. Nováčky jsou Pamela-Therese Effangová z Hradce Králové a Kateřina Kozumplíková z Trutnova.

Pamela-Therese Effangová z Hradce Králové

Do mistrovství Evropy vstoupí basketbalistky 27. června v Rize zápasem s obhájcem stříbrných medailí Francií, poté je čeká Švédsko a Černá Hora. Šest nejlepších celků z šampionátu si zajistí účast v olympijské kvalifikaci, která se bude hrát v únoru 2020.