V Lašku bez Elhotové a Hanušové. Co před EuroBasketem ukáže Voráčková?

„Chorvatsko na mistrovství Evropy není, takže by to neměl být zase tak těžký soupeř. Slovinky budou kvalitní. Tam se hodně ukáže, jak na tom po prvních třech týdnech přípravy jsme. S nimi to bude dobrý zápas,“ soudí rozehrávačka Tereza Vyoralová.

Přípravu začaly basketbalistky 13. května v Mariánských Lázních, další týden se připravovaly v Trutnově a před odletem do Slovinska od pondělka v Praze.

„Něco jsme už začali dělat, ale že by to byly velké části hry, o tom se momentálně nedá mluvit. Zatím je to takové kostrbaté. Zlepšuje se to ale trénink od tréninku. Tyto dva první zápasy využijeme na to, abychom si zažili ty nové věci, které tu děláme, a aby se nové hráčky sehrály,“ prohlásil Svitek.

Před ME už přišel o zraněnou rozehrávačku Petru Záplatovou ze Žabin Brno a nakonec i o pivotku Julii Reisingerovou, která je po operaci kolena. Na úvodním herním testu chybí i kapitánka Kateřina Elhotová. Zranění ještě nedoléčila Alena Hanušová a Kia Vaughnová se k týmu připojí až později.

„Máme nyní čtyři podkošové hráčky, které budou na tomto postu hrát. Pro ně je to dobrá příležitost, aby se ukázaly, zhostily se té úlohy a abychom se o jejich hru mohli v podkošovém prostoru opírat. Je na nich, aby svou příležitost využily,“ prohlásil Svitek.

V sestavě nechybí Veronika Voráčková, která uplynulou sezonu strávila tréninky na univerzitě v Syracuse, k oficiálním utkáním však po trestu od NCAA nastupovat nesměla.

Zajímavý souboj svedou Vyoralová a Karolína Elhotová v pátek, kdy proti nim nastoupí za Slovinsko Teja Oblaková, spoluhráčka ze ZVVZ USK Praha. „Ještě jsme si nepsaly, ale těším se na ni. Známe se, víme, co od sebe čekat, takže to bude určitě zajímavé,“ řekla Vyoralová, která se zhostí dirigentské role.

„Musíme se s tím poprat. Zatím v takové sestavě i trénujeme, učíme se akce a víme, kde co máme využít. Vím, že když jsme soustředěné a počkáme si do konce, tak akce vycházejí. Musíme být trpělivé a myslím, že to bude dobré,“ dodala Vyoralová.

Česká rozehrávačka Tereza Vyoralová (vlevo) přihrává na Kateřinu Elhotovou.

Po slovinském turnaji už budou hrát basketbalistky v přípravě výhradně v domácím prostředí. Příští týden ve středu a ve čtvrtek se v pražské hale Královka utkají s Portugalskem a na stejném místě odehrají od čtvrtka 13. června do soboty 15. června mezinárodní turnaj proti Lotyšsku, Maďarsku a Černé Hoře. Po zrušení zápasů s Polskem je v jednání ještě generálka v zahraničí.

Do mistrovství Evropy vstoupí basketbalistky 27. června v Rize zápasem s obhájcem stříbrné medaile Francií, poté je čeká Švédsko a Černá Hora. Finálová fáze se hraje v Bělehradu. Šest nejlepších celků z šampionátu si zajistí účast v olympijské kvalifikaci, která se bude hrát v únoru 2020.