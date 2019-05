Jsem nervózní a celá se třesu. Effangovou čeká debut v reprezentaci

„Jsem nervózní a celá se třesu. Je to pro mě nová zkušenost a hrozně se mi tady líbí,“ řekla pětadvacetiletá Effangová na pondělním srazu v Mariánských Lázních, kde národní tým čeká pětidenní kondiční příprava.

„Běhání není moje gusto, ale zpříjemní mi to procedury, které tady máme,“ přidala.

„Kondiční přípravu nemám ráda, ale s balonem kdykoliv, cokoliv. Mariánky asi protrpím, proto jsem se radši ani nikoho neptala, co nás čeká,“ uvedla rodačka z Prahy, která má po otci konžské kořeny.

„Jsem nervák, takže po zkušenostech z minulosti vím, že když vím dopředu, co mě čeká, tak se s tím hůř potýkám. Ale těším se strašně, basket miluju,“ dodala.

Nominací do seniorské reprezentace si Effangová splnila cíl, o kterém mluvila už před dvěma lety, kdy na evropském šampionátu v České republice pomáhala jako prostředník pozdějším mistryním ze Španělska. „Jsem úplně nadšená, byl to můj sen. A je to i takové potvrzení, že jdete správnou cestou,“ prohlásila.

Effangová navíc doufá, že by se mohla objevit i v konečné dvanáctičlenné nominaci pro mistrovství Evropy, kde se Češky utkají s vicemistryněmi z Francie, Švédskem a Černou Horou.

„Mám tady nejlepší možnou konkurenci, takže se chci hlavně posouvat v kariéře. A pokud jde o nejbližší cíl, tak bych se chtěla dostat do závěrečné dvanáctky,“ uvedla.