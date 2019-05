Největší hvězda španělského finále? Česká naděje svou chvíli proklábosila

„Z obou ocenění mám obrovskou radost, ale asi o něco víc preferuji týmový úspěch. Má větší hodnotu, protože je to něco, co jsme všichni chtěli. Vůbec jsme to neočekávali, jen jsme doufali a snili, že bychom to mohli dokázat. Přepsali jsme historii pro Gironu a všichni jsou z toho absolutně unešení,“ řekla Reisingerová v rozhovoru pro Českou basketbalovou federaci.

Česká pivotka přišla do Girony loni v létě, předtím hrála španělskou ligu za další katalánský celek Sant Adrii.

Ve finále proti Salamance přispěla k první výhře 12 body, poté pomohla Gironě na domácí palubovce k ukončení série 17 body a stala se nejlepší střelkyní zápasu.

Ocenění ji přesto zaskočilo. „To už asi lidi viděli na sociálních sítích, jak moc mě to překvapilo. Já si při vyhlášení vzadu povídala se spoluhráčkou, během toho vyhlásili moje jméno a já vůbec nevěděla, pro co si mám jít. Pak mi to vcelku rychle došlo, když na mě všichni začali křičet,“ uvedla Reisingerová.

„Byl to neuvěřitelný pocit, nečekala jsem, že bych to měla být já. Spoustu holek odehrálo skvělé zápasy, první duel vyšel skvěle spoluhráčce Keishe Hamptonové, takže jsem cenu vůbec nečekala. Jsem za to ale moc vděčná a pořád tomu nemůžu uvěřit,“ prohlásila.

Závěr úspěšné sezony jí pokazilo pouze zranění, po němž visí otazník nad její účastí v reprezentaci, která se příští týden začne připravovat na mistrovství Evropy.

„Menším minusem je to, že jsem si při zápase Španělského poháru proti Avenidě poranila koleno, se kterým mám od té doby problémy, což mě na konci sezony trochu brzdilo,“ uvedla.

„Dva týdny jsem byla úplně mimo a potom jsem dohrávala s bolestí, takže jsem ráda, že sezona skončila, a ještě takhle pozitivně,“ prohlásila Reisingerová, která však sezonu hodnotí pozitivně. „Získala jsem první zkušenosti s Eurocupem, který zahrnuje hodně cestování. Poprvé jsem zažila také to, že se každé tři dny hraje zápas,“ popisuje.

„Musela jsem si zvykat na jiný tým, spoluhráčky i trenéra. Po zranění zad jsem měla na začátku sezony trochu strach se do toho pořádně opřít, protože člověk neví, jak tělo zareaguje. Naštěstí všechno proběhlo v pořádku,“ řekla čerstvě jedenadvacetiletá basketbalistka.