ONLINE: Češky vstupují do kvalifikace o EuroBasket doma proti Německu

„Jsem stoprocentně přesvědčená, že co se týká bojovnosti, bude od nás zápas na nejvyšším levelu,“ věří trenérka basketbalové reprezentace Romana Ptáčková. Sama si je ovšem vědoma obrovských kvalit, kterými německé soupeřky oplývají. „Leonie Fiebichová hraje hlavní roli v Zaragoze, Marie Gülichová ve Valencii, tak velké zkušenosti my momentálně v týmu nemáme.“

Německý tým je navíc posílen o sestry Saballyovy, starší Satou i mladší Nyara působí v WNBA, druhá z nich si našla evropské angažmá v USK Praha.

ONLINE: Česko - Německo Utkání kvalifikace o EuroBasket 2025 žen od 18 hodin v podrobné reportáži

Český tým vsadí i na čtyři debutantky, novými jmény jsou Dominica Hynková, Karolína Šotolová, Valentýna Kadlecová a Kateřina Rokošová. Několik dalších hráček však má jen minimální zkušenost.

„Nebylo to úplně cílem, ale tím, že přišlo pár omluvenek ze zdravotních důvodů, to nějak vyplynulo,“ dodává, že do zápasů nezasáhnou stálice Petra Holešínská, Tereza Vyoralová a Julia Reisingerová.