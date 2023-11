Na Německo se třemi debutantkami, soupeř do Prahy přiveze hvězdné sestry

Ze zdravotní důvodů budou chybět opory Petra Holešínská ze Zaragozy, Julia Reisingerová ze Schia a zkušená Tereza Vyoralová z USK Praha. Česko jako pořadatel jedné ze základních skupin šampionátu v roce 2025 v Brně absolvuje kvalifikaci s jistotou účasti na závěrečném turnaji.

„Je známo, že vstupenku na mistrovství Evropy už máme. Je to skvělá věc nejen pro nás, ale i pro fanoušky českého basketbalu. Jsem za to hodně vděčná. Já osobně si tlak nepřipouštím a chceme vést hráčky k tomu, aby tlak necítily a naopak chtěly předvést co nejlepší basketbal domácímu publiku,“ uvedl Ptáčková v tiskové zprávě České basketbalové federace před vstupem do kvalifikace, v které bude hrát proti výběrům dalších pořadatelských zemí.

Valentýna Kadlecová (vlevo) z Chomutova útočí na koš Szekszárdu.

Ve čtvrtek 9. listopadu přivítají Češky v Praze na Královce Německo a o tři dny později nastoupí v Chalkidě proti domácímu Řecku. Další zápasy jsou na programu až příští rok v listopadu, kdy se národní tým představí v Itálii a v Německu a v únoru 2025 přivítá Řecko a Itálii.

Němkám mohou Češky v jediném kvalifikačním okně nadcházejí sezony oplatit porážku 69:71 po prodloužení z červnového duelu ve skupině o 5. až 8. místo na ME v Lublani.

„Německo je náš poslední soupeř, takže vzpomínky máme hodně čerstvé, i když už je to pár měsíců. Němky jsou asi nejtěžší soupeř té naší skupiny, silnější než Itálie i Řecko a budou podle mě v nejbližší době patřit do nejlepší čtyřky v Evropě. Hned na úvod to bude velmi těžké utkání,“ uvedla Ptáčková.

„Německý tým je opravdu velmi dobrý a bude ještě posílený minimálně o jednu možná obě sestry Saballyovy. Nyara, čerstvá posila USK Praha, na mistrovství Evropy nebyla. O to to bude ještě těžší pod košem,“ uvědomuje si Ptáčková sílu soupeře. Nakonec jsou v kádru obě sestry, tedy i hvězdná Satou, která kromě Dallasu v WNBA působí v čínském týmu Shandong Shangao.

S Řeckem se Češky utkaly na stejném turnaji v základní skupině v Tel Avivu a vyhrály 79:76. „Řecku se teď zranila nejlepší hráčka, takže sami uvidíme, jak to tam bude vypadat, ale myslím si, že Řecko by mohlo být o něco snazší soupeř,“ řekla Ptáčková s poukazem na zranění kolena pivotky Marielly Fasulaové ze Salamanky.

Ptáčková má v kádru sedm účastnic posledního ME, kde Češky skončily sedmé. Představily se tam rozehrávačky Eliška Hamzová, Kateřina Zeithammerová a Gabriela Andělová, pivotky Natálie Stoupalová, Emma Čechová a Veronika Šípová a křídelnice Veronika Voráčková.

Nyara Saballyová z USK Praha se připravuje na zápas.

Kapitánka Renáta Březinová ukončila reprezentační kariéru, Dominika Paurová působí v univerzitním týmu Oregon State Beavers v NCAA, Holešínská s Vyoralovou se omluvily a ve výběru není ani Simona Sklenářová ze Žabin Brno. Reisingerová chyběla už i na EuroBasketu.

„Máme některé omluvenky ze zdravotních důvodů, což je trochu komplikace, jinak chceme vždycky postavit co nejsilnější tým a žádné velké změny v nominaci nebudou jen proto, že máme jistý postup na EuroBasket,“ prohlásila Ptáčková.

Z trojice debutantek má třiadvacetiletá Galíčková bohaté zkušenosti s reprezentací v basketbalu 3x3 a devatenáctileté Hynková s Kadlecovou hrály v létě na juniorském MS v Madridu i na ME do 20 let v Vilniusu.