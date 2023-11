S Němkami zabojujeme, věří trenérka Ptáčková. Chce dát šanci debutantkám

„Jsem stoprocentně přesvědčená, že co se týká bojovnosti, bude od nás zápas na nejvyšším levelu,“ věří trenérka basketbalové reprezentace Romana Ptáčková. Sama si je ovšem vědoma obrovských kvalit, kterými německé soupeřky oplývají. „Leonie Fiebichová hraje hlavní roli v Zaragoze, Marie Gülichová ve Valencii, tak velké zkušenosti my momentálně v týmu nemáme.“

V kvalifikaci o EuroBasket vyzvou její svěřenkyně Němky ve čtvrtek 9. listopadu doma, v neděli pak změří síly se sokyněmi v Řecku. „Německo bylo dobré už na mistrovství Evropy, teď je posílené o sestry Sabbalyovi, takže výkonnost ještě výrazně zvýší,“ připomíná Ptáčková starší Satou z WNBA a Nyaru, která letos posílila tým USK Praha.

„Řecko by mohlo být zhruba na naší úrovni, tak snad dostanou příležitost i mladší hráčky, které mají šanci se ukázat.“ Debutantky zařadila koučka do nominace hned čtyři, mezi novými jmény figurují Dominica Hynková, Karolína Šotolová, Valentýna Kadlecová a Kateřina Rokošová.

„Nebylo to úplně cílem, ale tím, že přišlo pár omluvenek ze zdravotních důvodů, to nějak vyplynulo,“ dodává, že do zápasů nezasáhnou stálice Petra Holešínská, Tereza Vyoralová a Julia Reisingerová.

Až tolik ji ovšem absence zkušených hráček mrzet nemusí, protože ačkoliv Ptáčková povede basketbalistky v kvalifikaci o mistrovství Evropy, účast na něm už mají její hráčky jistou. Vstupenky jim zařídilo spolupořádání šampionátu v Brně.

„Díky tomu jsem samozřejmě mnohem klidnější,“ přiznává zkušená trenérka. „Kdyby musely holky o účast bojovat, asi by ty omluvenky nepřišly. Teď můžou dostat šanci další.“

Debutantka Valentýna Kadlecová při tréninku reprezentace.

I proto se nebála reprezentační výběr omladit. „Tréninková morálka je ale stále perfektní. Nejstarší je teď Gába Andělová,“ ukazuje Ptáčková na protahující se 27letou rozehrávačku, která v létě přešla do euroligového týmu USK Praha.

Její nové kolegyně volila Ptáčková svědomitě. „Vybrala jsem hráčky, které mají do budoucna šanci se v reprezentačním týmu prosadit,“ prozrazuje. „Může je to výrazně motivovat do další kariéry, hlavně mentálně. Uvidíme, jestli se všechny dostanou do sestavy.“

Minimálně proti Řecku zvažuje trenérka jejich nasazení, z původně 15 nominovaných hráček jich v pondělí trénovalo o jednu méně. „Týden před srazem se mi zranila Káťa Zeithammerová. Holky určitě můžou v nějaké rozumné míře strávit čas na palubovce. Mají výbornou tréninkovou morálku a jsou to velké bojovnice.“

Trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková dohlíží na přípravu svých svěřenkyň.

Odhodlání už české basketbalistky ukázaly na letošním mistrovství Evropy. Ze skupiny v Tel Avivu se dostaly do rozhodující fáze šampionátu ve slovinské Lublani. Tam ovšem kvůli chybě rozhodčích prohrály o jeden bod čtvrtfinále s Maďarkami a v posledním zápase proti Německu smolně padly v prodloužení.

„Občas mi ty momenty problesknou, protože všichni víme, jak obrovská škoda to byla,“ vzpomíná Ptáčková. „Ale musíme to brát tak, že se to prostě stalo a příště se třeba štěstí přikloní na naši stranu. Takové chvilky by nás měly ještě víc postrčit.“

O to víc už společně s hráčkami vyhlíží utkání s Němkami, ve kterém navíc uslyší podporu českých fanoušků. „Moc o tom jako trenérka nepřemýšlím, ale hráčky se určitě těší. Doufám, že je atmosféra vyburcuje ke stoprocentnímu nasazení,“ zakončuje Ptáčková, jež po náročném tréninku míří odpočívat.