Andělová: Brno je srdcovka, snad mě pozvou. Euroliga byla nevyřčeným snem

Ten první na ni a její spoluhráčky čeká už ve čtvrtek na palubovce jejího nového domácího týmu. Češky v něm vyzvou ambiciózní Němky, v neděli udeří v Řecku. Díky spolupořadatelství však mají účast na mistrovství Evropy v roce 2025 jistou, jedním z měst, kde nejlepší týmy Evropy změří síly, bude Brno.

Vaše srdcovka, že ano?

Přesně jak říkáte, hrála jsem tam. Moc se na to těším. Hlavně doufám, že budu v té době ještě reprezentovat a pozvou mě. Paní (trenérka Romana) Ptáčková razí cestu mladších hráček, ale myslím, že do těch dvou let bych to ještě mohla stihnout. (smích)

Bude se vám díky jisté účasti na šampionátu hrát snáz?

Neměly bychom na tento fakt vůbec spoléhat, akorát je znát, že nám vypadly klíčové hráčky, které určitě budou chybět. Naše hra bude asi jiná než na EuroBasketu, který byl čtyři měsíce dozadu, s tím se budeme muset poprat. První zápas s Německem bude určitě hodně náročný. Ony se chtějí připravovat a být pospolu už na kvalifikaci o olympiádu, přijedou sestry Saballyovy, pro holky pod košem to bude náročné.

Právě kvůli prohře s Němkami na EuroBasketu skončil váš sen o olympijské kvalifikaci.

Už se na to nějak nezaměřuju, ale když jsem si psala s někým například ohledně přestupu do USK, tak jsme se o našem konci bavili. Vždycky mi šampionát někdo připomene, ale jak říkám, stalo se, asi to tak mělo být, ale určitě to pořád mrzí.

Česká reprezentantka Andělová se snaží projít přes německou hráčku v kvalifikaci na olympiádu.

Na Řecko si věříte víc?

S nimi jsme sice vyhrály na EuroBasketu, teď ale máme jiný kádr, jsou v něm mladší holky, které se seniorskou repre nemají vůbec žádné zkušenosti. Takže i v Řecku nás čeká náročný zápas, budeme se snažit dát do něj maximum. Soupeřkám vypadla pivotka Fasulaová, takže budou trošku oslabené v podkošovém území, ale mají kvalitní i malé hráčky. Pro nás to bude jenom zkušenost.

Jaké máte první dojmy z týmu?

Polovina holek je z EuroBasketu a mladší zapadly dobře. Ony se zase naopak znají mezi sebou, takže myslím, že se tady nikdo necítí zle, atmosféra je dobrá.

Co váš přestup do USK Praha?

Zatím si myslím, že to byl dobrý krok v mojí kariéře, nemůžu si na nic stěžovat. Ani minuty nejsou vůbec špatný, a hlavně tréninkový proces, s ním jsem maximálně spokojená.

zvvzuskpraha Vítej Gabčo

Novou posilou @zvvzuskpraha je pro nadcházející sezónu česká reprezentantka Gabriela Andělová. Sedmadvacetiletá rozehrávačka se tak po tříleté zkušenosti v zahraničí vrací na české palubovky, aby oblékala dres mistryň.

Basketbalově vyrostla v Hradci Králové, kde hrála mládežnické kategorie a kde poprvé nakoukla i mezi ženy. V roce 2016 přestoupila do dnešního KP Tany Brno, kde získala ligové stříbro a poprvé si zahrála evropskou klubovou soutěž. V roce 2021 se rozhodla pro zahraniční angažmá, kdy nejdříve zamířila do německého týmu Saarlouis a o rok později na Slovensko do @piestanske_cajky , kde oslavila zisk slovenského poháru. Gabriela byla také nedílnou součástí mládežnických reprezentací a momentálně je stabilním článkem seniorské reprezentace.

Se zápasy Euroligy určitě také.

V životě jsem ani nepřemýšlela, že bych si ji jednou mohla zahrát. O to lepší je, že teď opravdu můžu. Ta utkání jsou určitě něco jiného, cítím trošku větší tlak. Ačkoliv nejsem nějaká stěžejní hráčka, tak pocit, že opravdu hraju euroligový zápas, nejvyšší evropskou soutěž, je znát. Ale mám z toho ohromnou radost.

Přijaly vás spoluhráčky?

Ano! Máme super partu, myslím, že je mezi námi dobrá chemie, nikdo se nevyčleňuje ani nevybočuje. Táhneme za jeden provaz.

Která z nich je pro vás největším vzorem?

Rozhodně Maite Cazorlaová. Je jednou z nejlepších rozehrávaček v Evropě, jde vidět, že Španělsko je úplně jiná škola, jsou na tom trošku jinak než u nás. Od ní se mám určitě co učit. Skvělá je i Teja Oblaková, ale ta teď byla delší dobu zraněná.