Prohra o 44 bodů? S Německem se nemůžeme rovnat, říká trenérka Ptáčková

Start kvalifikace na EuroBasket 2025 českým hráčkám nevyšel. Porážka o 44 bodů? Navrch doma před téměř zaplněnou halou Královka? Utěšovat se Češky můžou snad jen tím, že nastoupil omlazený tým. S debutantkami Kateřinou Rokošovou či Valentýnou Kadlecovou. Naopak chyběly tradiční opory Holešínská, Vyoralová a Reissingerová.

Přesto, až příliš krutá porážka, že?

Nečekaly jsem zázrak. Věděly jsme, že Němky mají velmi dobrý tým a po příchodu sester Saballyových se jejich kvalita ještě zvedla. K tomu přidaly kvalitní střelbu, jejich trojky nás hodně srážely.

Naopak vám to zpoza oblouku za tři body moc nepadalo. Bránily soupeřky tak dobře?

Částečně je to i kvůli naší velmi mladé sestavě. Střelba ještě není konzistentní, chybí trpělivost, někdy jsme střílely zbytečně brzy. Soupeř, zvlášť tak vysoký tým jako Německo, si doskok pokryje, občas to bylo od nás naivní. A pochopitelně jakmile se vám od začátku nedaří, tak sebevědomí postupně klesá.

Byla jste spokojená aspoň s bojovností a nasazením?

Také to nebylo ideální, mohly jsme být agresivnější. Chyběla nám Katka Zeithammerová, teď zraněná, která umí vyvinout tlak. V závěru jsme nevyužily faul na nás, naopak jsme si nechaly dát trojku. Tady máme velké rezervy.

V německém týmu dominovaly sestry Saballyovy - Satou si připsala 21 bodů, Nyara 17.

Skvělé hráčky. Satou byla hvězda už v šestnácti, i ve Fenerbahce zářila, Komplexní basketbalistka, ačkoli je levačka, je snad obouruká. Není divu, že hraje WNBA. I Nyara měla potenciál, trochu se ztratila z očí kvůli zranění, ale teď když hraje v USK Praha, tak její kvality také známe. My takový somatotyp, takovou sílu v týmu prostě nemáme.

Německé basketbalistky Emily Bessoirová (vlevo) a Nyara Saballyová brání českou reprezentatku Emmu Čechovou.

Nenapadalo vás v průběhu zápasu, že jste ráda, že už máte účast na závěrečném turnaji jistou? EuroBasket 2025 spolupořádá Brno.

To jsem si říkala už před zápasem... Jistě, musíme si teď pojmenovat chyby, ale zas se v tom nemůžeme moc patĺat. Soupeř měl obrovskou kvalitu, nemůžeme se s ním rovnat. Sice nám chybělo hodně hráček, ale i kdybychom byly v plné sestavě, tak by to bylo strašně těžké. Vždyť z našeho týmu hraje Euroligu vlastně jen Veronika Voráčková. Ale víte, co mě hlavně mrzí? Víc než, že jsme dostaly 85 košů? Naše střelba. Jen 41 bodů je málo. Teď se však musíme soustředit na další zápas.

V neděli hrajete proti Řecku. Co změnit?

Ráda bych, aby byla naše obrana kompaktní celých 40 minut, což nám teď komplikovaly fauly našich pivotmanek. A vázla komunikace v obraně, málo mluvíme, v tom se musíme zlepšit. Řecko nemá kvality Německa. Nemá takový výškový průměr ani hráčky, které jsou opory v Eurolize. Věřím, že odčiníme tuto porážku a uspějeme.