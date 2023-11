Smolařka Zeithammerová doléčila kotník, vrací se rovnou s reprezentací

„Už je to lepší. Budu se snažit jít do všeho stoprocentně. Doufám, že to všechno půjde a nebude mě to v ničem omezovat,“ řekla Zeithammerová v rozhovoru s ČTK. Zranění si přivodila v dresu Hradce Králové v domácí lize. „Už to bude čtrnáct dní. Nebyl to vážný výron. Mám s kotníkem delší dobu problémy. Trošku se na tom podepsalo, že už je trošku rozviklaný.“

Jedenadvacetiletá 162 centimetrů měřící rozehrávačka v červnu debutovala na mistrovství Evropy v Tel Avivu a Lublani a zařadila se mezi opory. Mrzelo ji, že se zranila tak, že přišla o domácí utkání s Německem. „Jsou z toho zkušenosti, které mi česká liga nenahradí. Ale se zraněním se musí počítat a člověk o takové zápasy někdy přijde,“ podotkla Zeithammerová.

Atmosféru na Královce si tak musela vychutnat jen v roli divačky. Oslabený tým musel strávit vysokou porážku 41:85. „Atmosféra byla dobrá, přišlo hodně lidí. Zápas se nám moc nepovedl střelecky, to víme. Ale bojovaly jsme a na to, jak jsme mladý tým, tak to nebyla to žádná ostuda,“ řekla Zeithammerová.

Věří, že v neděli proti Řecku to bude lepší představení. Domácí postrádají hlavní oporu Mariellu Fasulaovou ze Salamanky. „Je to podle mě jejich hlavní hráčka, takže to určitě budou hrát ve více lidech a bude to asi víc běhavý zápas. Uvidíme, jestli jim padne. A doufáme, že už konečně nám padne,“ doufá ve zlepšení střelby, která proti Němkám český tým hodně trápila.

„Vedle střelby jsme si říkaly, že musí být koncentrace v obraně. Špatně jsme se do ní vraceli, takže bychom se chtěli soustředit na lepší obranu a vracet se rychle zpátky, abychom nedostávaly jednoduché koše z protiútoků,“ řekla Zeithammerová. Věří, že bude mít utkání dobrou kulisu. „Určitě se těšíme, jsme zvědavé, jak to tady bude vypadat. A doufáme, že se nám zápas venku povede.“

Sama se po cestování z Prahy od brzkého rána cítila dobře. „Pro mě to zase tak náročné nebylo, protože jsem začala pořádně trénovat včera. Pro holky to asi bylo náročnější. Je to jejich druhý zápas, musely zregenerovat a snad jim síly vydržely. Nějaké holky i trochu marodí,“ uvedla Zeithammerová.