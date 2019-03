Basketbalisté Olomoucka se rvou o výhodné místo před play off

Na čtvrtém místě nadstavbové skupiny A1 se po vítězství v Pardubicích 98:91 osamostatnili basketbalisté BK Olomoucko. Udělali tak další krok k přímému postupu do čtvrtfinále play off.

V osmičlenné tabulce si poslední dva týmy zahrají předkolo. „Z tohoto pohledu má vítězství velkou cenu. Do předkola by se nám nechtělo,“ poznamenal kouč Olomoucka Predrag Benáček, jehož tým by momentálně vstupoval do vyřazovací části z výhodné pozice. „Nebylo by špatné začínat doma,“ potvrzuje ambice kouč.

Hanáci v Pardubicích dlouho prohrávali. Na soupeře nestačili především na doskoku, kde si domácí vybojovali šestadvacet opakovaných střel. Obrat přišel až v závěru a velký podíl měl na tom František Váňa. Do poločasu nedal ani bod, po pauze se utrhl a zaznamenal devatenáct bodů, z toho čtyři trojky.

„Podařil se nám malý zázrak. Soupeři jsme dovolili pětaosmdesát střel a při takové bilanci se většinou nevyhrává. Přesto se to podařilo, ale obranu musíme zlepšit. Naštěstí jsme měli Františka Váňu, který ve druhém poločase nešel zastavit a jeho body nám pomohly výsledek otočit,“ chválil své křídlo Benáček.

Skupina A1 bude pokračovat i nadále v ostrém tempu. Hrát se bude dvakrát týdně, do 10. dubna musí týmy zvládnout deset zápasů. „Bude to extrémně náročné, takové malé play off. Týmy seshora vůbec nejsou naivní. Bude lepší skauting, lepší příprava na hráče, lepší obrany. Budeme hrát třetí a čtvrtý vzájemný zápas v sezoně, i cizinci se budou znát, nikdo nebude bezhlavě po hřišti pobíhat s tím, že neví, co má dělat,“ předpovídá kapitán týmu a nejlepší střelec ligy Lukáš Palyza.

Do Prostějova, kde tým hraje většinu svých zápasů, přijede už v sobotu (18.00) nevyzpytatelný Děčín. Válečníci sice v nadstavbě všechny čtyři zápasy prohráli, třeba v Opavě ale ještě na začátku poslední čtvrtiny vedli.

„Na slabého soupeře už do konce sezony nenarazíme. Pokud ovšem nechceme pardubický úspěch znehodnotit, potřebujeme ten výsledek potvrdit právě proti Válečníkům z Děčína. Nedají nám nic zadarmo, je to tým, který se nevzdává,“ tvrdí Benáček. „Musíme si výhru pořádně odpracovat, sama nepřijde.“